LME прогнозирует неопределенность на рынке из-за санкций против России

LME прогнозирует неопределенность на рынке из-за санкций против РоссииБиржа отреагировала на новые ограничения Великобритании и США в отношении российских металлов
Новые санкции Великобритании и США в сфере торговли российскими металлами могут спровоцировать неопределенность на рынке, сообщает Лондонская биржа металлов (London Metal Exchange, LME).
«LME немедленно приостановит действие гарантий на соответствующий металл, произведенный 13 апреля 2024 г. или после этой даты <…> LME признает, что последствием пересмотренного пакета санкций может стать возникновение некоторой степени неопределенности на рынке, что может затем привести к тому, что участники рынка будут требовать использования соответствующего металла в качестве защитной меры», – говорится в заявлении биржи.
Ранее стало известно, что министерство финансов США в координации с Соединенным Королевством ввело два новых запрета, направленных на сокращение доходов, которые Россия получает от экспорта алюминия, меди и никеля. В частности, Лондонская биржа металлов и Чикагская товарная биржа больше не смогут пополнять запасы этих металлов на своих складах за счет поставок сырья российского происхождения.
В марте сообщалось, что объем экспорта российского необработанного алюминия в страны Евросоюза (ЕС) в январе 2024 г. вырос на 66% к декабрю прошлого года до 26 253 т. В денежном выражении Россия продала металла на 59,3 млн евро (+63%). При этом в феврале стало известно, что поставки российской меди в страны ЕС в 2023 г. сократились на 79% по сравнению с 2022 г. до 62 372 т.