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LME прогнозирует неопределенность на рынке из-за санкций против России

Биржа отреагировала на новые ограничения Великобритании и США в отношении российских металлов
Ведомости

Новые санкции Великобритании и США в сфере торговли российскими металлами могут спровоцировать неопределенность на рынке, сообщает Лондонская биржа металлов (London Metal Exchange, LME).

«LME немедленно приостановит действие гарантий на соответствующий металл, произведенный 13 апреля 2024 г. или после этой даты <…> LME признает, что последствием пересмотренного пакета санкций может стать возникновение некоторой степени неопределенности на рынке, что может затем привести к тому, что участники рынка будут требовать использования соответствующего металла в качестве защитной меры», – говорится в заявлении биржи.

Ранее стало известно, что министерство финансов США в координации с Соединенным Королевством ввело два новых запрета, направленных на сокращение доходов, которые Россия получает от экспорта алюминия, меди и никеля. В частности, Лондонская биржа металлов и Чикагская товарная биржа больше не смогут пополнять запасы этих металлов на своих складах за счет поставок сырья российского происхождения.

В марте сообщалось, что объем экспорта российского необработанного алюминия в страны Евросоюза (ЕС) в январе 2024 г. вырос на 66% к декабрю прошлого года до 26 253 т. В денежном выражении Россия продала металла на 59,3 млн евро (+63%). При этом в феврале стало известно, что поставки российской меди в страны ЕС в 2023 г. сократились на 79% по сравнению с 2022 г. до 62 372 т. 

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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