«Яндекс» хочет зарегистрировать бренд товаров для взрослых
Компания «Яндекс» подала в Роспатент заявку на регистрацию бренда Hinto, под которым будут продаваться товары для взрослых и средства личной гигиены. Об этом «Ведомостям» рассказал творческий директор «Магазина названий» Вадим Дунаев.
В частности, речь идет о продукции 3-го (косметика, средства личной гигиены), 5-го (лубриканты), 10-го (секс-игрушки, презервативы) и 25-го (эротическое нижнее белье) классов Международной классификации товаров и услуг.
Представитель «Яндекса» подтвердил, что бренд Hinto хочет зарегистрировать «Лавка». Под ним планируется выпуск нескольких категорий товаров. Других подробностей в компании не раскрыли.
Ранее «Ведомости» со ссылкой на отчет аналитической компании DSM Group писали, что в российских аптеках за январь – февраль 2024 г. было продано 3,1 млн упаковок презервативов, что на 4% ниже относительно аналогичного периода 2023 г. В денежном выражении аптечная реализация презервативов в первые два месяца 2024 г. выросла год к году незначительно – до 1,17 млрд руб. с 1,14 млрд руб.