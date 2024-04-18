«Яндекс» хочет зарегистрировать бренд товаров для взрослых

Ранее «Ведомости» со ссылкой на отчет аналитической компании DSM Group писали, что в российских аптеках за январь – февраль 2024 г. было продано 3,1 млн упаковок презервативов, что на 4% ниже относительно аналогичного периода 2023 г. В денежном выражении аптечная реализация презервативов в первые два месяца 2024 г. выросла год к году незначительно – до 1,17 млрд руб. с 1,14 млрд руб.