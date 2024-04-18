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«Яндекс» хочет зарегистрировать бренд товаров для взрослых

Ведомости

Компания «Яндекс» подала в Роспатент заявку на регистрацию бренда Hinto, под которым будут продаваться товары для взрослых и средства личной гигиены. Об этом «Ведомостям» рассказал творческий директор «Магазина названий» Вадим Дунаев.

В частности, речь идет о продукции 3-го (косметика, средства личной гигиены), 5-го (лубриканты), 10-го (секс-игрушки, презервативы) и 25-го (эротическое нижнее белье) классов Международной классификации товаров и услуг.

Представитель «Яндекса» подтвердил, что бренд Hinto хочет зарегистрировать «Лавка». Под ним планируется выпуск нескольких категорий товаров. Других подробностей в компании не раскрыли.

Ранее «Ведомости» со ссылкой на отчет аналитической компании DSM Group писали, что в российских аптеках за январь – февраль 2024 г. было продано 3,1 млн упаковок презервативов, что на 4% ниже относительно аналогичного периода 2023 г. В денежном выражении аптечная реализация презервативов в первые два месяца 2024 г. выросла год к году незначительно – до 1,17 млрд руб. с 1,14 млрд руб.

Полная версия материала «Яндекс» регистрирует бренд для товаров для взрослых и средств личной гигиены» доступна по ссылке.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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