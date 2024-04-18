ММК сократил выпуск стали и продажи металлопродукции в I квартале
Магнитогорский металлургический комбинат (ММК) в I квартале 2024 г. сократил производство стали до 2,97 млн т, что на 4,7% ниже, чем в IV квартале прошлого года, следует из операционных результатов ММК, опубликованных 18 апреля.
Как сообщают в компании, сокращение выплавки связано с сезонными факторами.
Кроме того, продажи металлопродукции предприятия снизились относительно предыдущего квартала на 5,5% до 2,73 млн т в связи с ремонтной программой в доменном и прокатном переделах.
«Продажи премиальной продукции снизились на 12% и составили 1,05 млн т, в основном в связи со снижением производства х/к проката и проката с покрытием на фоне капитального ремонта травильных агрегатов и агрегатов непрерывного горячего цинкования. Доля премиальной продукции в портфеле продаж сократилась до 38,5%», – говорится в документе.
В операционных результатах ММК также говорится о снижении на 3% выплавки чугуна (до 2,34 млн т), что связано с капитальным ремонтом доменной печи. Объем производства угольного концентрата сократился на 9,9% до 730 000 т «в связи с увеличением зольности рядового угля».
Компания прогнозирует, что во II квартале 2024 г. объем продаж восстановится. В первую очередь, речь о премиальной продукции, ввиду окончания ремонтов в прокатном переделе и «позитивной динамики металлопотребления, подкрепленной сезонным оживлением строительной активности». Ранее «Ведомости» писали, что UC Rusal направила в Минпромторг предложения об экстренных мерах поддержки отрасли цветной металлургии на фоне новых санкций США и Великобритании.
12 апреля США и Великобритания расширили санкции против российских предприятий цветной металлургии. Вашингтон ввел запрет на импорт алюминия, никеля и меди из России. Под ограничение также попала торговля этими металлами на Чикагской товарной бирже (CME) и Лондонской бирже металлов (LME).
Песков ранее назвал новые санкции обоюдоострым оружием, отметив, что ограничения ударят по интересам США и Великобритании. Он добавил, что после введения санкций на рынке произошла определенная дестабилизация цен.
14 марта «Ведомости» сообщали, что выплавка стали в России по итогам января – февраля 2024 г. составила 11,7 млн т, что на 3% меньше по сравнению с тем же периодом прошлого года. В феврале сталевары произвели 5,8 млн т. Динамика год к году также была отрицательной, составив минус 3%. Таким образом, был прерван позитивный тренд, наблюдавшийся на протяжении последних 10 месяцев – с мая прошлого года.