ММК сократил выпуск стали и продажи металлопродукции в I квартале

14 марта «Ведомости» сообщали, что выплавка стали в России по итогам января – февраля 2024 г. составила 11,7 млн т, что на 3% меньше по сравнению с тем же периодом прошлого года. В феврале сталевары произвели 5,8 млн т. Динамика год к году также была отрицательной, составив минус 3%. Таким образом, был прерван позитивный тренд, наблюдавшийся на протяжении последних 10 месяцев – с мая прошлого года.