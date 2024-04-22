Минэнерго дало прогноз по добыче и экспорту угля в 2024 году
Добыча и экспорт российского угля в 2024 г. должны сохраниться примерно на уровне 2023 г., заявил замминистра энергетики Сергей Мочальников в интервью «Ведомостям».
«Основная задача на 2024 г. – остаться в пределах 2023 г. То есть мы для себя видим такие ориентиры – 440 млн т по добыче и 220 млн т по экспорту. Для этого, в принципе, у нас все есть», – сообщил Мочальников.
По итогам 2023 г. добыча угля в России снизилась на 1,1% по сравнению с 2022 г. до 438,7 млн т, экспорт – на 3,9% до 212,5 млн т, добавил замминистра. При этом на страны Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) пришлось 83% российского экспорта, или 175 млн т, уточнил Мочальников.
Замминистра энергетики оценил потенциал спроса на российский уголь на мировом рынке. Однако, отмечает он, наращивать вывоз сырья мешают ограниченные мощности железной дороги на востоке, северо-западе и юге страны.
«В общей сложности наши возможности и спрос на российский уголь оцениваем примерно в 360 млн т. Но мы реалисты и понимаем, что пока перепрыгнуть параметры 2023 г. из-за логистических ограничений нам вряд ли удастся», – подчеркнул Мочальников.
После начала спецоперации на Украине в феврале 2022 г. Евросоюз ввел запрет на импорт российского угля. В результате компаниям из России пришлось переориентировать поставки с западного рынка на восточный. По данным аналитической компании Kpler, в 2023 г. доля Азии (включая Турцию и азиатские страны Ближнего Востока) в экспорте российского угля выросла до 95%.