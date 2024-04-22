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Минэнерго дало прогноз по добыче и экспорту угля в 2024 году

Ведомости

Добыча и экспорт российского угля в 2024 г. должны сохраниться примерно на уровне 2023 г., заявил замминистра энергетики Сергей Мочальников в интервью «Ведомостям». 

«Основная задача на 2024 г. – остаться в пределах 2023 г. То есть мы для себя видим такие ориентиры – 440 млн т по добыче и 220 млн т по экспорту. Для этого, в принципе, у нас все есть», – сообщил Мочальников. 

По итогам 2023 г. добыча угля в России снизилась на 1,1% по сравнению с 2022 г. до 438,7 млн т, экспорт – на 3,9% до 212,5 млн т, добавил замминистра. При этом на страны Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) пришлось 83% российского экспорта, или 175 млн т, уточнил Мочальников. 

Замминистра энергетики оценил потенциал спроса на российский уголь на мировом рынке. Однако, отмечает он, наращивать вывоз сырья мешают ограниченные мощности железной дороги на востоке, северо-западе и юге страны. 

«В общей сложности наши возможности и спрос на российский уголь оцениваем примерно в 360 млн т. Но мы реалисты и понимаем, что пока перепрыгнуть параметры 2023 г. из-за логистических ограничений нам вряд ли удастся», – подчеркнул Мочальников. 

После начала спецоперации на Украине в феврале 2022 г. Евросоюз ввел запрет на импорт российского угля. В результате компаниям из России пришлось переориентировать поставки с западного рынка на восточный. По данным аналитической компании Kpler, в 2023 г. доля Азии (включая Турцию и азиатские страны Ближнего Востока) в экспорте российского угля выросла до 95%. 

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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