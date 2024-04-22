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Минэнерго России ожидает рост импорта угля в Китае

Ведомости

Китай увеличит импорт энергетического и коксующегося угля в течение 10 лет из-за ухудшения качества собственных запасов, оценил замминистра энергетики Сергей Мочальников в интервью «Ведомостям». 

«Я считаю, что через 10 лет Китай будет потреблять импортного угля больше, чем сейчас, – и металлургического, и энергетического. Ресурсная база страны будет ухудшаться, будет снижаться качество угля, а его нужно поддерживать. Углубление добычи на каждый метр – это рост себестоимости. Себестоимость увеличивается, а качество угля не улучшается», – отметил Мочальников.

По его словам, сейчас Китай добывает 4,5 млрд т угля в год – в 10 раз больше, чем Россия. Из них 3,5 млрд т приходятся на энергетические угли, которые используются в тепло- и электроэнергетике. При этом в ближайшие два года в Китае будет введено в эксплуатацию более 100 ГВт угольной генерации с гарантийным сроком работы в 50 лет, добавляет он. Частично эти мощности заменят старую генерацию. Часть потребности КНР будет покрывать за счет возобновляемых источников энергии (ВИЭ), но заменить ими объемы угля не удастся. 

В августе 2023 г. аналитики «Яков и партнеры» (бывшее подразделение McKinsey в России) ожидали, что экспорт угля из России в Китай сократится до 12 млн т в год к 2030 г. и до 5-10 млн т в год к середине 2030-х гг. («Ведомости» писали об этом 28 августа 2023 г.). Одновременно возможен рост вывоза угля в страны Юго-Восточной Азии: Вьетнам, Малайзию, Пакистан, Тайвань и др. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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