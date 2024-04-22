Минэнерго России ожидает рост импорта угля в Китае
Китай увеличит импорт энергетического и коксующегося угля в течение 10 лет из-за ухудшения качества собственных запасов, оценил замминистра энергетики Сергей Мочальников в интервью «Ведомостям».
«Я считаю, что через 10 лет Китай будет потреблять импортного угля больше, чем сейчас, – и металлургического, и энергетического. Ресурсная база страны будет ухудшаться, будет снижаться качество угля, а его нужно поддерживать. Углубление добычи на каждый метр – это рост себестоимости. Себестоимость увеличивается, а качество угля не улучшается», – отметил Мочальников.
По его словам, сейчас Китай добывает 4,5 млрд т угля в год – в 10 раз больше, чем Россия. Из них 3,5 млрд т приходятся на энергетические угли, которые используются в тепло- и электроэнергетике. При этом в ближайшие два года в Китае будет введено в эксплуатацию более 100 ГВт угольной генерации с гарантийным сроком работы в 50 лет, добавляет он. Частично эти мощности заменят старую генерацию. Часть потребности КНР будет покрывать за счет возобновляемых источников энергии (ВИЭ), но заменить ими объемы угля не удастся.
В августе 2023 г. аналитики «Яков и партнеры» (бывшее подразделение McKinsey в России) ожидали, что экспорт угля из России в Китай сократится до 12 млн т в год к 2030 г. и до 5-10 млн т в год к середине 2030-х гг. («Ведомости» писали об этом 28 августа 2023 г.). Одновременно возможен рост вывоза угля в страны Юго-Восточной Азии: Вьетнам, Малайзию, Пакистан, Тайвань и др.