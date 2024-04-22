Минэнерго России ожидает рост импорта угля в Китае

По его словам, сейчас Китай добывает 4,5 млрд т угля в год – в 10 раз больше, чем Россия. Из них 3,5 млрд т приходятся на энергетические угли, которые используются в тепло- и электроэнергетике. При этом в ближайшие два года в Китае будет введено в эксплуатацию более 100 ГВт угольной генерации с гарантийным сроком работы в 50 лет, добавляет он. Частично эти мощности заменят старую генерацию. Часть потребности КНР будет покрывать за счет возобновляемых источников энергии (ВИЭ), но заменить ими объемы угля не удастся.