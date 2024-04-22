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«Норникель» в I квартале снизил производство никеля на 10%

Ведомости

ПАО «ГМК "Норильский никель"» сократило производство никеля на 10% в I квартале 2024 г. по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об это говорится в сообщении компании по итогам указанного периода.

Производство никеля уменьшилось до 42 000 т. Уточняется, что практически весь объем металла (41 960 т) был произведен из собственного сырья.

«Снижение производства никеля носило временный характер и было связано с увеличением производственного и транспортного незавершенного производства, которое будет переработано во II квартале», – пояснили в компании.

В сообщении также говорится о незначительном – на 1% – увеличении производства меди до 110 000 т. Производство палладия увеличилось на 3% до 745 000 унций, а платины уменьшилось на 1% до 178 000 унций.

Президента компании Владимир Потанин 22 апреля рассказал, что санкционное давление заставило «Норильский никель» задуматься о переносе плавильных мощностей по медному концентрату в Китай. По словам Потанина, это решение позволит приблизить товар к месту потребления и тогда финальный продукт будет продаваться как китайский – китайский товар гораздо сложнее санкционировать в Китае, чем российский, поступающий в Китай. Также перенос медного завода в значительной степени решит вопросы взаиморасчетов.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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