«Норникель» в I квартале снизил производство никеля на 10%
ПАО «ГМК "Норильский никель"» сократило производство никеля на 10% в I квартале 2024 г. по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об это говорится в сообщении компании по итогам указанного периода.
Производство никеля уменьшилось до 42 000 т. Уточняется, что практически весь объем металла (41 960 т) был произведен из собственного сырья.
«Снижение производства никеля носило временный характер и было связано с увеличением производственного и транспортного незавершенного производства, которое будет переработано во II квартале», – пояснили в компании.
В сообщении также говорится о незначительном – на 1% – увеличении производства меди до 110 000 т. Производство палладия увеличилось на 3% до 745 000 унций, а платины уменьшилось на 1% до 178 000 унций.
Президента компании Владимир Потанин 22 апреля рассказал, что санкционное давление заставило «Норильский никель» задуматься о переносе плавильных мощностей по медному концентрату в Китай. По словам Потанина, это решение позволит приблизить товар к месту потребления и тогда финальный продукт будет продаваться как китайский – китайский товар гораздо сложнее санкционировать в Китае, чем российский, поступающий в Китай. Также перенос медного завода в значительной степени решит вопросы взаиморасчетов.