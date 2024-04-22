«Норникель» в I квартале снизил производство никеля на 10%

Президента компании Владимир Потанин 22 апреля рассказал, что санкционное давление заставило «Норильский никель» задуматься о переносе плавильных мощностей по медному концентрату в Китай. По словам Потанина, это решение позволит приблизить товар к месту потребления и тогда финальный продукт будет продаваться как китайский – китайский товар гораздо сложнее санкционировать в Китае, чем российский, поступающий в Китай. Также перенос медного завода в значительной степени решит вопросы взаиморасчетов.