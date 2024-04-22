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Saudi Aramco ведет переговоры о покупке 10% китайской Hengli Petrochemical

Ведомости

Государственная нефтегазовая компания Саудовской Аравии Saudi Aramco ведет переговоры о приобретении 10% китайской Hengli Petrochemical, сообщила Saudi Aramco.

«Мы с нетерпением ждем установления новых партнерских отношений и рады перспективе расширения нашего присутствия на важном китайском рынке», – приведен в сообщении компании комментарий ее президента Мохаммеда И. Аль-Кахтани.

Планируемая сделка должна пройти комплексную проверку и получить одобрение регулирующих органов.

Hengli Petrochemical – дочерняя компания Hengli Group – владеет и управляет нефтеперерабатывающим заводом мощностью 400 000 барр./сутки и интегрированным химическим комплексом в провинции Ляонин в Китае, а также несколькими заводами и производственными мощностями в провинциях Цзянсу и Гуандун.

Саудовская Аравия является членом ОПЕК. Девять участников ОПЕК+ добровольно сократили добычу нефти в 2023 г. для поддержания баланса на рынке. Первой в марте снизила добычу на 500 000 барр./сутки Россия, затем с 1 мая к ней присоединилось еще восемь стран объединения. Общее снижение добычи составило 1,66 млн барр./сутки. 3 апреля мониторинговый комитет ОПЕК+ по итогам заседания не стал давать рекомендации по изменению объема добычи нефти странам – членам альянса.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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