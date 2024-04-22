Saudi Aramco ведет переговоры о покупке 10% китайской Hengli Petrochemical
Государственная нефтегазовая компания Саудовской Аравии Saudi Aramco ведет переговоры о приобретении 10% китайской Hengli Petrochemical, сообщила Saudi Aramco.
«Мы с нетерпением ждем установления новых партнерских отношений и рады перспективе расширения нашего присутствия на важном китайском рынке», – приведен в сообщении компании комментарий ее президента Мохаммеда И. Аль-Кахтани.
Планируемая сделка должна пройти комплексную проверку и получить одобрение регулирующих органов.
Hengli Petrochemical – дочерняя компания Hengli Group – владеет и управляет нефтеперерабатывающим заводом мощностью 400 000 барр./сутки и интегрированным химическим комплексом в провинции Ляонин в Китае, а также несколькими заводами и производственными мощностями в провинциях Цзянсу и Гуандун.
Саудовская Аравия является членом ОПЕК. Девять участников ОПЕК+ добровольно сократили добычу нефти в 2023 г. для поддержания баланса на рынке. Первой в марте снизила добычу на 500 000 барр./сутки Россия, затем с 1 мая к ней присоединилось еще восемь стран объединения. Общее снижение добычи составило 1,66 млн барр./сутки. 3 апреля мониторинговый комитет ОПЕК+ по итогам заседания не стал давать рекомендации по изменению объема добычи нефти странам – членам альянса.