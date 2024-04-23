Совет директоров «Газпрома» рассмотрит открытие представительства в Узбекистане
Совет директоров «Газпрома» на заседании 6 мая рассмотрит возможность открытия представительства компании в Узбекистане, указано в повестке.
В феврале «Ведомости» со ссылкой на постановление кабмина страны писали, что Узбекистан планирует увеличить импорт российского газа в 3,6 раза – с нынешних 9 млн до 32 млн куб. м в сутки.
В конце 2022 г. вице-премьер России Александр Новак заявил, что Москва обсуждает с Узбекистаном и Казахстаном создание газового союза для поставок этого вида топлива как между странами, так и для экспорта.