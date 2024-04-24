Авиакомпаниям предписали высаживать пассажиров при духоте в самолетах
Росавиация и Ространснадзор призвали авиакомпании высаживать пассажиров из самолета при высокой температуре воздуха в салоне. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на соответствующие письма.
Издание отмечает, что, по словам главы Госавианадзора (управление Ространснадзора по надзору в гражданской авиации) Владимира Ковальского, в воздушном законодательстве РФ нет требований к допустимой температуре воздуха на борту. Он призвал авиакомпании строго руководствоваться действующими санитарно-эпидемиологическими требованиями на транспорте, согласно которым температура воздуха в пассажирской кабине должна составлять от 20 до 25 °C.
Эти нормы предлагается закрепить во внутренних руководящих документах авиаперевозчиков «с последующим информированием членов экипажей в целях неукоснительного соблюдения». Наряду с этим, компаниям предписано не проводить посадку пассажиров в самолеты, если температура в них превышает допустимые значения. В ситуациях, когда уже после посадки поддерживать оптимальную температуру по каким-то причинам становится невозможным, необходимо оперативно высадить людей в терминал аэропорта.
Наряду с этим руководитель Росавиации Дмитрий Ядров поручил главам перевозчиков при выполнении рейсов в жаркие районы не использовать самолеты с дефектами, которые могут спровоцировать снижение эффективности системы кондиционирования или регулирования температуры в кабине.
В письме Росавиации также отмечается, что при планировании полетов, в том числе в другие страны, авиакомпании должны учитывать климатические условия и дополнительно инструктировать экипажи о порядке действий при задержке вылета.
Росавиация также поручила организациям гражданской авиации провести по типам воздушных судов анализ наличия, достаточности, эффективности уровня знания и полноты выполнения эксплуатационным составом процедур использования системы кондиционирования в условиях экстремальных температур.
26 марта был задержан рейс SU815, который следовал из Бангкока в Красноярск. Вечером 28 марта Западное МСУТ СК России в своем Telegram-канале сообщило о возбуждении уголовного дела по ч.1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности). По данным СК, в ряде СМИ появилась информация о том, что турист из Красноярска впал в кому после отказа системы подачи кислорода в самолете, вылетающем из Бангкока. По данным «Известий», мужчина скончался. «Во время ожидания, по словам пассажиров, в салон не подавался кислород. Людям становилось плохо», – написали представители следствия.
По данным компании «Аэрофлот», в связи с жарой (+30 и выше) температура воздуха в салоне поднялась, а пассажирам пришлось ждать два часа до того момента, как их выпустят в аэропорт. В СМИ сообщалось, что четыре человека почувствовали недомогание и были госпитализированы. После авиакомпания опровергла эту информацию.