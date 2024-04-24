Авиакомпаниям предписали высаживать пассажиров при духоте в самолетах

26 марта был задержан рейс SU815, который следовал из Бангкока в Красноярск. Вечером 28 марта Западное МСУТ СК России в своем Telegram-канале сообщило о возбуждении уголовного дела по ч.1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности). По данным СК, в ряде СМИ появилась информация о том, что турист из Красноярска впал в кому после отказа системы подачи кислорода в самолете, вылетающем из Бангкока. По данным «Известий», мужчина скончался. «Во время ожидания, по словам пассажиров, в салон не подавался кислород. Людям становилось плохо», – написали представители следствия.