Глава Роснедр: Россия откажется от импорта 12 видов редкого сырья к 2030 году

Как ранее писали «Ведомости», в стратегии развития металлургии до 2030 г. Минпромторг поставил задачу по импортозамещению ряда редких металлов, в том числе лития. Согласно стратегии, добыча литиевых руд в России при «ускоренной реализации комплекса мер поддержки литиевых проектов» будет идти в 2023–2030 гг. на участках Колмозерского, Полмостундровского, Завитинского («Росатом»), Ковыктинского («Газпром») и Ярактинского (Иркутская нефтяная компания) месторождений. Это, по оценкам министерства, должно обеспечить внутренние потребности в литиевом сырье.