Глава Роснедр: Россия откажется от импорта 12 видов редкого сырья к 2030 году
В Федеральном агентстве по недропользованию (Роснедра) ожидают, что к 2030 г. Россия перестанет зависеть от импорта по 12 дефицитным видам сырья, а также будет поставлять на экспорт часть производимой продукции. Об этом заявил руководитель ведомства Евгений Петров.
«В результате комплекса принятых мер к 2030 г. мы ожидаем ликвидацию зависимости от импорта по 12 дефицитным видам сырья – литий, ниобий, тантал, редкоземельные металлы, цирконий, марганец, вольфрам, молибден, рений, ванадий, плавиковый шпат, графит. А по такому высокотехнологичному виду сырья, как литий, – к 2028 г.», – сказал он (цитата по ТАСС).
Глава Роснедр добавил, что сырье, добытое сверх потребностей российской экономики, будет отправляться на экспорт.
Петров также прокомментировал жалобы российских компаний на высокие стартовые платежи на аукционах по участкам недр с запасами дефицитных полезных ископаемых. По его словам, правительство готовит меры по их снижению.
Как ранее писали «Ведомости», в стратегии развития металлургии до 2030 г. Минпромторг поставил задачу по импортозамещению ряда редких металлов, в том числе лития. Согласно стратегии, добыча литиевых руд в России при «ускоренной реализации комплекса мер поддержки литиевых проектов» будет идти в 2023–2030 гг. на участках Колмозерского, Полмостундровского, Завитинского («Росатом»), Ковыктинского («Газпром») и Ярактинского (Иркутская нефтяная компания) месторождений. Это, по оценкам министерства, должно обеспечить внутренние потребности в литиевом сырье.
5 апреля сообщалось, что объем поступлений в бюджет России от продажи лицензий на право пользования участками недр в 2023 г. снизился на 37% в сравнении с предыдущим годом до 25,3 млрд руб. Это самый низкий показатель с 2010 г., следует из материалов Роснедр.