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VK приобрела долю в облачном сервисе по продаже билетов «Интикетс»

Ведомости

VK объявила о приобретении 40% облачного сервиса «Интикетс», который помогает автоматизировать продажу билетов на культурно-массовые и зрелищные мероприятия. Об этом сообщается на сайте компании.

«Сделка позволит VK в качестве доверенной информационной системы реализовать задачу по развитию «Пушкинской карты», в том числе повысит эффективность программы и обеспечит безопасность для участников – пользователей карты, организаций культуры и билетных операторов», – говорится в пресс-релизе.

«Пушкинская карта» – это госпрограмма для россиян 14–22 лет, запущенная в августе 2021 г. Со специальной банковской карты, на которую государство зачисляет 5000 руб., участники программы могут оплатить билеты в музеи, театры, на выставки и концерты.

В конце июня Минкульт и Минцифры выступили с предложением сделать VK единым билетным оператором «Пушкинской карты». В феврале в рамках постановления правительства РФ за VK была закреплена роль доверенной информационной системы в рамках молодежной госпрограммы. То есть компания должна обеспечить «технологическую возможность» покупки билетов. Для этого учреждения культуры и билетные агрегаторы должны заключить договор с VK и опубликовать его в открытом доступе.

В начале марте «Коммерсантъ» со ссылкой на источники писал, что правила приняли без обсуждения с отраслью, а нововведения требуют доработки, поскольку необходимые информационные системы еще не готовы, а условия работы несут риски.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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