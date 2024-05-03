VK приобрела долю в облачном сервисе по продаже билетов «Интикетс»
VK объявила о приобретении 40% облачного сервиса «Интикетс», который помогает автоматизировать продажу билетов на культурно-массовые и зрелищные мероприятия. Об этом сообщается на сайте компании.
«Сделка позволит VK в качестве доверенной информационной системы реализовать задачу по развитию «Пушкинской карты», в том числе повысит эффективность программы и обеспечит безопасность для участников – пользователей карты, организаций культуры и билетных операторов», – говорится в пресс-релизе.
«Пушкинская карта» – это госпрограмма для россиян 14–22 лет, запущенная в августе 2021 г. Со специальной банковской карты, на которую государство зачисляет 5000 руб., участники программы могут оплатить билеты в музеи, театры, на выставки и концерты.
В конце июня Минкульт и Минцифры выступили с предложением сделать VK единым билетным оператором «Пушкинской карты». В феврале в рамках постановления правительства РФ за VK была закреплена роль доверенной информационной системы в рамках молодежной госпрограммы. То есть компания должна обеспечить «технологическую возможность» покупки билетов. Для этого учреждения культуры и билетные агрегаторы должны заключить договор с VK и опубликовать его в открытом доступе.
В начале марте «Коммерсантъ» со ссылкой на источники писал, что правила приняли без обсуждения с отраслью, а нововведения требуют доработки, поскольку необходимые информационные системы еще не готовы, а условия работы несут риски.