VK приобрела долю в облачном сервисе по продаже билетов «Интикетс»

В конце июня Минкульт и Минцифры выступили с предложением сделать VK единым билетным оператором «Пушкинской карты». В феврале в рамках постановления правительства РФ за VK была закреплена роль доверенной информационной системы в рамках молодежной госпрограммы. То есть компания должна обеспечить «технологическую возможность» покупки билетов. Для этого учреждения культуры и билетные агрегаторы должны заключить договор с VK и опубликовать его в открытом доступе.