Правительство разрешило крупным газодобытчикам продлить лицензированные работы

В 2022 г. добыча снизилась на 0,2% в годовом выражении до 4,02 трлн куб. м, в 2023 г. выросла всего на 0,8% до 4,05 трлн куб. м. В 2024 г. ФСЭГ ожидает роста добычи во всех регионах, в том числе в Европе. Сильнее всего, по прогнозу ФСЭГ, она увеличится в странах Африки – на 5% до 264 млрд куб. м – и СНГ (включая Россию) – на 4% до 817 млрд куб. м.