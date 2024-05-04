Правительство разрешило крупным газодобытчикам продлить лицензированные работы

Правительство разрешило крупным газодобытчикам продлить лицензированные работыТакую возможность получат компании с объемом добычи не менее 80 млрд куб. м в 2022 году
Газодобывающие компании с совокупным объемом добычи газа не менее 80 млрд куб. м в 2022 г. могут продлить сроки выполнения работ, предусмотренных лицензиями на пользование недрами и другими разрешительными документами. Это следует из постановления правительства России.
Продление возможно на срок до четырех лет. Оно допускает по соответствующей заявке те компании, которые в 2022 г. осуществили добычу газа суммарным объемом не менее 80 млрд куб. м.
«Ведомости» со ссылкой на доклад Форума стран – экспортеров газа (ФСЭГ) писали, что добыча газа в мире вырастет в 2024 г. на 3% к 2023 г. до 4,16 трлн куб. м. Это может произойти на фоне увеличения спроса и снижения цен на топливо.
В 2022 г. добыча снизилась на 0,2% в годовом выражении до 4,02 трлн куб. м, в 2023 г. выросла всего на 0,8% до 4,05 трлн куб. м. В 2024 г. ФСЭГ ожидает роста добычи во всех регионах, в том числе в Европе. Сильнее всего, по прогнозу ФСЭГ, она увеличится в странах Африки – на 5% до 264 млрд куб. м – и СНГ (включая Россию) – на 4% до 817 млрд куб. м.