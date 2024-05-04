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Правительство разрешило крупным газодобытчикам продлить лицензированные работы

Такую возможность получат компании с объемом добычи не менее 80 млрд куб. м в 2022 году
Ведомости

Газодобывающие компании с совокупным объемом добычи газа не менее 80 млрд куб. м в 2022 г. могут продлить сроки выполнения работ, предусмотренных лицензиями на пользование недрами и другими разрешительными документами. Это следует из постановления правительства России.

Продление возможно на срок до четырех лет. Оно допускает по соответствующей заявке те компании, которые в 2022 г. осуществили добычу газа суммарным объемом не менее 80 млрд куб. м.

Под действие постановления подпадают «Газпром» (412,6 млрд куб. м в 2022 г.) и «Новатэк» (82,14 млрд куб. м в 2022 г.).

«Ведомости» со ссылкой на доклад Форума стран – экспортеров газа (ФСЭГ) писали, что добыча газа в мире вырастет в 2024 г. на 3% к 2023 г. до 4,16 трлн куб. м. Это может произойти на фоне увеличения спроса и снижения цен на топливо.

В 2022 г. добыча снизилась на 0,2% в годовом выражении до 4,02 трлн куб. м, в 2023 г. выросла всего на 0,8% до 4,05 трлн куб. м. В 2024 г. ФСЭГ ожидает роста добычи во всех регионах, в том числе в Европе. Сильнее всего, по прогнозу ФСЭГ, она увеличится в странах Африки – на 5% до 264 млрд куб. м – и СНГ (включая Россию) – на 4% до 817 млрд куб. м. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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