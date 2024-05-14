Прибыль Alibaba упала на 86% в IV финансовом квартале
Чистая прибыль в январе-марте 2024 г. составила 3,27 млрд юаней ($452 млн). В прошлом году за аналогичный период показатель был на уровне 23,5 млрд юаней ($3,25 млрд). Падение прибыли связано с чистым убытком от инвестиций в публичные компании.
Компания также отмечает, что выручка повысилась на 7% и достигла 221,9 млрд юаней ($30,7 млрд). Прогноз рынка при этом был в 220,6 млрд юаней ($30,5 млрд). Выручка подразделения Taobao and Tmall Group тоже возросла на 4% – до 93,2 млрд юаней ($12,8 млрд).
В апреле Alibaba Group выкупила собственные акции на сумму $4,8 млрд за IV финансовый квартал. Это был второй по величине обратный выкуп акций после усиления плана по их выкупу в феврале – компания увеличила свой обратный выкуп еще на $25 млрд. Так Alibaba попыталась успокоить инвесторов, поскольку компания сталкивается с новыми рыночными конкурентами, такими как Pinduoduo (PDD).