Прибыль Alibaba упала на 86% в IV финансовом квартале

В апреле Alibaba Group выкупила собственные акции на сумму $4,8 млрд за IV финансовый квартал. Это был второй по величине обратный выкуп акций после усиления плана по их выкупу в феврале – компания увеличила свой обратный выкуп еще на $25 млрд. Так Alibaba попыталась успокоить инвесторов, поскольку компания сталкивается с новыми рыночными конкурентами, такими как Pinduoduo (PDD).