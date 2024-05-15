Газета
Телеграм
Подкаст
/ Бизнес

Генпрокуратура России обратилась с иском к «Хортице» о конфискации имущества

Ведомости

Генеральная прокуратура России обратилась в Ленинский суд Курска с иском о запрете деятельности «Хортицы». Об этом сообщает объединенная пресс-служба судебной системы Курской области в своем Telegram-канале.

Генпрокуратура обратилась в суд «с административным иском о запрете деятельности объединения в связи с осуществлением экстремисткой деятельности и обращения в доход государства имущества, принадлежащего членам экстремистского объединения». В качестве ответчиков по делу указаны компании ООО «Русский Север», ООО «Стандарт качества», ООО «Родник и К», компания «Брэнд Груп Корпорейшен Лимитед», а также четыре физических лица. В списке заинтересованных лиц значатся АО «Феодосийский завод коньяков и вин», ООО «Крымский винный дом», ООО «Традиции успеха» и ООО «Новый уровень».

В рамках дела требование о наложении обеспечительных мер по административному иску удовлетворено. Дело рассмотрят на закрытом судебном заседании, итоги опубликуют официальные источники.

В декабре 2023 г. служба безопасности Украины (СБУ) сообщила о подозрении (украинский аналог предъявления обвинения) бизнесмену и генеральному директору алкогольного холдинга Global Spirits Евгению Черняку. В структуру холдинга Черняка входят Хортицкий ликероводочный завод, Одесский коньячный завод, а также дистрибуторская компания GDC. В портфеле брендов холдинга – «Хортиця», «Мороша», «Первак» и др. После начала боевых действий на Украине компании продолжили вести бизнес с Россией, указывает СБУ. Там установили, что в течение 2022 г. только в виде уплаты налогов и сборов предприятия перечислили в бюджет России около 6 млрд в гривневом эквиваленте.

14 мая стало известно, что Ленинский районный суд Курска арестовал семь юрлиц, ранее связанных с основателем алкогольного холдинга Global Spirits – производителем водки «Хортиця» – Евгением Черняком. В частности, речь идет о «Феодосийском заводе коньяков и вин», «Крымском винном доме», ликеро-водочных заводах «Русский север» в Вологде и «Родник и К» в подмосковных Мытищах, а также дистрибуторах «Традиции успеха», «Стандарт качества» и «Новый уровень».

Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — главные деловые новости на ваш email

Подписаться на рассылку

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных