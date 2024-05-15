Генпрокуратура России обратилась с иском к «Хортице» о конфискации имущества

В декабре 2023 г. служба безопасности Украины (СБУ) сообщила о подозрении (украинский аналог предъявления обвинения) бизнесмену и генеральному директору алкогольного холдинга Global Spirits Евгению Черняку. В структуру холдинга Черняка входят Хортицкий ликероводочный завод, Одесский коньячный завод, а также дистрибуторская компания GDC. В портфеле брендов холдинга – «Хортиця», «Мороша», «Первак» и др. После начала боевых действий на Украине компании продолжили вести бизнес с Россией, указывает СБУ. Там установили, что в течение 2022 г. только в виде уплаты налогов и сборов предприятия перечислили в бюджет России около 6 млрд в гривневом эквиваленте.