Генпрокуратура России обратилась с иском к «Хортице» о конфискации имущества
Генеральная прокуратура России обратилась в Ленинский суд Курска с иском о запрете деятельности «Хортицы». Об этом сообщает объединенная пресс-служба судебной системы Курской области в своем Telegram-канале.
Генпрокуратура обратилась в суд «с административным иском о запрете деятельности объединения в связи с осуществлением экстремисткой деятельности и обращения в доход государства имущества, принадлежащего членам экстремистского объединения». В качестве ответчиков по делу указаны компании ООО «Русский Север», ООО «Стандарт качества», ООО «Родник и К», компания «Брэнд Груп Корпорейшен Лимитед», а также четыре физических лица. В списке заинтересованных лиц значатся АО «Феодосийский завод коньяков и вин», ООО «Крымский винный дом», ООО «Традиции успеха» и ООО «Новый уровень».
В рамках дела требование о наложении обеспечительных мер по административному иску удовлетворено. Дело рассмотрят на закрытом судебном заседании, итоги опубликуют официальные источники.
В декабре 2023 г. служба безопасности Украины (СБУ) сообщила о подозрении (украинский аналог предъявления обвинения) бизнесмену и генеральному директору алкогольного холдинга Global Spirits Евгению Черняку. В структуру холдинга Черняка входят Хортицкий ликероводочный завод, Одесский коньячный завод, а также дистрибуторская компания GDC. В портфеле брендов холдинга – «Хортиця», «Мороша», «Первак» и др. После начала боевых действий на Украине компании продолжили вести бизнес с Россией, указывает СБУ. Там установили, что в течение 2022 г. только в виде уплаты налогов и сборов предприятия перечислили в бюджет России около 6 млрд в гривневом эквиваленте.
14 мая стало известно, что Ленинский районный суд Курска арестовал семь юрлиц, ранее связанных с основателем алкогольного холдинга Global Spirits – производителем водки «Хортиця» – Евгением Черняком. В частности, речь идет о «Феодосийском заводе коньяков и вин», «Крымском винном доме», ликеро-водочных заводах «Русский север» в Вологде и «Родник и К» в подмосковных Мытищах, а также дистрибуторах «Традиции успеха», «Стандарт качества» и «Новый уровень».