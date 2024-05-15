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Объем продаж активов РФ за границей вырос в семь раз и превысил $1 млрд

Ведомости

Денежный объем сделок по продаже российских активов за рубежом в I квартале 2024 г. увеличился почти в семь раз и достиг $1,1 млрд. Об этом сообщает РБК со ссылкой на отчет по рынку M&A (слияний и поглощений) агентства AK&M.

Отмечается, что в аналогичном периоде прошлого года объем сделок с российскими активами составлял $158,6 млн. При этом агентство уточняет, что количество таких сделок уменьшилось с шести до четырех. Так, в 2023 г. было совершено 23 сделки по покупке активов РФ жителями других стран на общую сумму около $3,5 млрд.

В качестве самой крупной сделки с иностранными активами в I квартале 2024 г. указывается покупка казахстанским инвестором Кайратом Итемгеновым мажоритарной доли (26,19%) в железнодорожном перевозчике Globaltrans у трех фирм с российскими бенефициарами. AK&M полагает, что сумма транзакции могла составить $774,5 млн.

Второй по величине сделкой стала продажа МТС своей армянской «дочки» ЗАО «МТС Армения», которая работает под брендом Viva-MTS ($209,1 млн), а третьей – продажа «Трансмашхолдингом» двух казахстанских активов – долей в АО «Локомотивосборочный завод» (ЛКЗ), подконтрольном «Казахстанским железным дорогам», и в совместном с французами проекте Alstom ($81 млн).

9 мая Bloomberg со ссылкой на источники писал, что большинство российских миллиардеров, попавших под санкции, стали переводить активы в РФ. Отмечалось, что часть миллиардеров все еще ищут способы сохранить средства на Западе, но другие переводят активы в дружественные страны, включая ОАЭ, и на родину. Это происходит в том числе из-за отказа Кипра и Швейцарии предоставлять услуги по управлению семейными трастами, если их учредителями или бенефициарами являются граждане РФ, отмечает агентство.

Российские активы были заморожены после начала спецоперации России на Украине. В западных юрисдикциях, в частности, были заблокированы активы ЦБ и российских предпринимателей. Москва считает заморозку российских активов воровством и нарушением международного права.

На фоне блокировки активов российских предпринимателей за рубежом президент РФ Владимир Путин неоднократно указывал на надежность вложения денег в развитие бизнеса в России. В сентябре 2023 г. он заявил о необходимости развивать как масштабные инфраструктурные проекты, так и локальные проекты городского развития и туризма. Путин призвал бизнес «не наступать дважды на одни и те же грабли».

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

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