Объем продаж активов РФ за границей вырос в семь раз и превысил $1 млрд
Отмечается, что в аналогичном периоде прошлого года объем сделок с российскими активами составлял $158,6 млн. При этом агентство уточняет, что количество таких сделок уменьшилось с шести до четырех. Так, в 2023 г. было совершено 23 сделки по покупке активов РФ жителями других стран на общую сумму около $3,5 млрд.
В качестве самой крупной сделки с иностранными активами в I квартале 2024 г. указывается покупка казахстанским инвестором Кайратом Итемгеновым мажоритарной доли (26,19%) в железнодорожном перевозчике Globaltrans у трех фирм с российскими бенефициарами. AK&M полагает, что сумма транзакции могла составить $774,5 млн.
Второй по величине сделкой стала продажа МТС своей армянской «дочки» ЗАО «МТС Армения», которая работает под брендом Viva-MTS ($209,1 млн), а третьей – продажа «Трансмашхолдингом» двух казахстанских активов – долей в АО «Локомотивосборочный завод» (ЛКЗ), подконтрольном «Казахстанским железным дорогам», и в совместном с французами проекте Alstom ($81 млн).
9 мая Bloomberg со ссылкой на источники писал, что большинство российских миллиардеров, попавших под санкции, стали переводить активы в РФ. Отмечалось, что часть миллиардеров все еще ищут способы сохранить средства на Западе, но другие переводят активы в дружественные страны, включая ОАЭ, и на родину. Это происходит в том числе из-за отказа Кипра и Швейцарии предоставлять услуги по управлению семейными трастами, если их учредителями или бенефициарами являются граждане РФ, отмечает агентство.
Российские активы были заморожены после начала спецоперации России на Украине. В западных юрисдикциях, в частности, были заблокированы активы ЦБ и российских предпринимателей. Москва считает заморозку российских активов воровством и нарушением международного права.
На фоне блокировки активов российских предпринимателей за рубежом президент РФ Владимир Путин неоднократно указывал на надежность вложения денег в развитие бизнеса в России. В сентябре 2023 г. он заявил о необходимости развивать как масштабные инфраструктурные проекты, так и локальные проекты городского развития и туризма. Путин призвал бизнес «не наступать дважды на одни и те же грабли».