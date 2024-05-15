Объем продаж активов РФ за границей вырос в семь раз и превысил $1 млрд

9 мая Bloomberg со ссылкой на источники писал, что большинство российских миллиардеров, попавших под санкции, стали переводить активы в РФ. Отмечалось, что часть миллиардеров все еще ищут способы сохранить средства на Западе, но другие переводят активы в дружественные страны, включая ОАЭ, и на родину. Это происходит в том числе из-за отказа Кипра и Швейцарии предоставлять услуги по управлению семейными трастами, если их учредителями или бенефициарами являются граждане РФ, отмечает агентство.