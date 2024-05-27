Хинштейн попросил ФАС заблокировать продажу 60% акций оператора «Уфанет»
Председатель комитета Госдумы по связи и IT Александр Хинштейн обратился в ФАС с просьбой заблокировать продажу 60% акций башкирского оператора связи «Уфанет», а Генпрокуратуру – инициировать иск об их взыскании в пользу государства. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на обращение Хинштейна к главе ФАС Максиму Шаскольскому от 23 мая.
В письме депутат отмечает, что мажоритарные акционеры компании Марат Ахметшин и Марат Фаттахов намерены продать контрольный пакет, они уже направили в ФАС ходатайство о согласовании сделки. По мнению Хинштейна, продажа акций может обернуться негативными последствиями для России, а также нанести существенный ущерб правам и законным интересам граждан.
Депутат утверждает, что «Уфанет» имеет стратегическое значение, поскольку у компании есть лицензии ФСБ и ФСТЭК в сфере шифрования, криптографии и защиты информации. Депутат заявил газете, что направил обращение ФАС, чтобы не допустить сделку и чтобы инициировать процедуру национализации пакета акций.
Ахметшин заявил «Коммерсанту», что не обращался в ФАС с ходатайством о продаже компании. Гендиректор «Уфанет» Искандар Бахтияров заявил, что также «не в курсе возможной смены акционеров».
Ахметшину и Фаттахову принадлежит в «Уфанет» по 29,95% акций. В феврале 2024 г. Хинштейн заявил, что сделает все, чтобы оператор вышел из-под иностранного контроля. Депутат обратил внимание, что Ахметшин и Фаттахов проживают за рубежом и открыто выражают антироссийскую позицию. Хинштейн назвал прямой угрозой для национальной безопасности тот факт, что бизнесменам все еще принадлежат 60% акций «Уфанет».
Позже в том же месяце чиновник заявил, что государство имеет право взыскать акции в свой доход. В марте Хинштейн уточнил, что подготовил документы для обращения в Генпрокуратуру.