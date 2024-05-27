Хинштейн попросил ФАС заблокировать продажу 60% акций оператора «Уфанет»

Ахметшину и Фаттахову принадлежит в «Уфанет» по 29,95% акций. В феврале 2024 г. Хинштейн заявил, что сделает все, чтобы оператор вышел из-под иностранного контроля. Депутат обратил внимание, что Ахметшин и Фаттахов проживают за рубежом и открыто выражают антироссийскую позицию. Хинштейн назвал прямой угрозой для национальной безопасности тот факт, что бизнесменам все еще принадлежат 60% акций «Уфанет».