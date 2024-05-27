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Хинштейн попросил ФАС заблокировать продажу 60% акций оператора «Уфанет»

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Председатель комитета Госдумы по связи и IT Александр Хинштейн обратился в ФАС с просьбой заблокировать продажу 60% акций башкирского оператора связи «Уфанет», а Генпрокуратуру – инициировать иск об их взыскании в пользу государства. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на обращение Хинштейна к главе ФАС Максиму Шаскольскому от 23 мая.

В письме депутат отмечает, что мажоритарные акционеры компании Марат Ахметшин и Марат Фаттахов намерены продать контрольный пакет, они уже направили в ФАС ходатайство о согласовании сделки. По мнению Хинштейна, продажа акций может обернуться негативными последствиями для России, а также нанести существенный ущерб правам и законным интересам граждан.

Депутат утверждает, что «Уфанет» имеет стратегическое значение, поскольку у компании есть лицензии ФСБ и ФСТЭК в сфере шифрования, криптографии и защиты информации. Депутат заявил газете, что направил обращение ФАС, чтобы не допустить сделку и чтобы инициировать процедуру национализации пакета акций.

Ахметшин заявил «Коммерсанту», что не обращался в ФАС с ходатайством о продаже компании. Гендиректор «Уфанет» Искандар Бахтияров заявил, что также «не в курсе возможной смены акционеров».

Ахметшину и Фаттахову принадлежит в «Уфанет» по 29,95% акций. В феврале 2024 г. Хинштейн заявил, что сделает все, чтобы оператор вышел из-под иностранного контроля. Депутат обратил внимание, что Ахметшин и Фаттахов проживают за рубежом и открыто выражают антироссийскую позицию. Хинштейн назвал прямой угрозой для национальной безопасности тот факт, что бизнесменам все еще принадлежат 60% акций «Уфанет».

Позже в том же месяце чиновник заявил, что государство имеет право взыскать акции в свой доход. В марте Хинштейн уточнил, что подготовил документы для обращения в Генпрокуратуру.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

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