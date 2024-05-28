«Лента» возобновляет поставки кормов Mars для животных

В 2023 г. затраты россиян на домашних животных выросли по сравнению с 2022 г. на 20 млн в «Сберспасибо» и составили 480 млн бонусов, писали «Ведомости» 7 марта. Тенденцию подтвердили и в федеральной ритейл-сети «Четыре лапы». Животных стали чаще вакцинировать, обрабатывать от паразитов и водить к ветеринару и грумеру на регулярной основе. В том числе владельцы стали внимательнее подходить к покупке средств дополнительной гигиены и предметов комфорта для питомцев.