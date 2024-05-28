«Лента» возобновляет поставки кормов Mars для животных
«Мы возобновляем поставки части ассортимента, который востребован нашими покупателями и по которому мы сможем обеспечить стабильные цены», – говорится в сообщении.
Американской компании Mars принадлежат торговые марки Whiskas, Perfect Fit, Kitekat, Chappi, Pedigree и др.
11 апреля 2024 г. «Лента» приостановила закупку кормов от Mars. Как поясняли в пресс-службе, сеть не договорилась с партнером об условиях сотрудничества, которые обеспечивали бы выгодные цены для покупателей.
При этом в российском подразделении Mars заявляли, что компания не повышала цену на корма для домашних животных, несмотря на рост цен на сырье и логистику, писало агентство «РИА Новости».
В 2023 г. затраты россиян на домашних животных выросли по сравнению с 2022 г. на 20 млн в «Сберспасибо» и составили 480 млн бонусов, писали «Ведомости» 7 марта. Тенденцию подтвердили и в федеральной ритейл-сети «Четыре лапы». Животных стали чаще вакцинировать, обрабатывать от паразитов и водить к ветеринару и грумеру на регулярной основе. В том числе владельцы стали внимательнее подходить к покупке средств дополнительной гигиены и предметов комфорта для питомцев.