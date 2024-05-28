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«Лента» возобновляет поставки кормов Mars для животных

Ведомости

Ритейлер «Лента» начал возобновлять поставки кормов для животных Mars, пишет РБК со ссылкой на пресс-службу сети.

«Мы возобновляем поставки части ассортимента, который востребован нашими покупателями и по которому мы сможем обеспечить стабильные цены», – говорится в сообщении.

Американской компании Mars принадлежат торговые марки Whiskas, Perfect Fit, Kitekat, Chappi, Pedigree и др. 

11 апреля 2024 г. «Лента» приостановила закупку кормов от Mars. Как поясняли в пресс-службе, сеть не договорилась с партнером об условиях сотрудничества, которые обеспечивали бы выгодные цены для покупателей.

При этом в российском подразделении Mars заявляли, что компания не повышала цену на корма для домашних животных, несмотря на рост цен на сырье и логистику, писало агентство «РИА Новости».

В 2023 г. затраты россиян на домашних животных выросли по сравнению с 2022 г. на 20 млн в «Сберспасибо» и составили 480 млн бонусов, писали «Ведомости» 7 марта. Тенденцию подтвердили и в федеральной ритейл-сети «Четыре лапы». Животных стали чаще вакцинировать, обрабатывать от паразитов и водить к ветеринару и грумеру на регулярной основе. В том числе владельцы стали внимательнее подходить к покупке средств дополнительной гигиены и предметов комфорта для питомцев.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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