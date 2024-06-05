NY Post: соцсеть X создаст платформу для потокового видео
Социальная сеть X готовит к запуску платформу, которая позволит смотреть потоковый видеоконтент в зависимости от предпочтений пользователей, передает газета New York Post со ссылкой на источник.
В августе ограниченная группа пользователей сможет протестировать бета-версию платформы с функцией просмотра коротких и длинных видео и ведения онлайн-трансляций.
Идея ввести такую фунцию возникла благодаря сервису для создания 10-секундных видео Vine, который был закрыт в 2017 г., поскольку не выдержал конкуренцию с другими соцсетями. Весной американский миллиардер Илон Маск спросил у своих подписчиков, стоит ли ему вернуть Vine. Почти 70% респондентов ответили положительно.
«Если запрет на TikTok, подписанный в начале этого года, вступит в силу, миллионы американцев, возможно, будут искать новые платформы для обмена своими видео – что может привести их в X», – отмечает издание.
По данным источника газеты, летом X также представит приложение для просмотра видео на экранах смарт-телевизоров. В настоящий момент оно находится на этапе разработки.
3 июня соцсеть X официально разрешила публикацию контента для взрослых. Уточняется, что дети младше 18 лет отмеченный контент просмотреть не смогут. Изображения и видео упомянутого характера будут сопровождаться предупреждением о содержании (для этого автор контента должен внести изменения в настройки). Запрещается публиковать контент для взрослых на фотографиях профиля или баннерах.
Роскомнадзор заблокировал Twitter в начале марта 2022 г. по решению Генпрокуратуры от 24 февраля 2022 г. Блокировка осуществлялась на основании ст. 15.3 закона «Об информационных технологиях и защите информации».
24 апреля президент США Джо Байден подписал закон, который запрещает TikTok в США, если его владелец, китайская технологическая компания ByteDance, не продаст бизнес на территории страны в течение 270 дней. Необходимость такой меры американские власти объясняют отсутствием возможности гарантировать безопасность персональных данных американцев.