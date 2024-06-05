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NY Post: соцсеть X создаст платформу для потокового видео

Ведомости

Социальная сеть X готовит к запуску платформу, которая позволит смотреть потоковый видеоконтент в зависимости от предпочтений пользователей, передает газета New York Post со ссылкой на источник.

В августе ограниченная группа пользователей сможет протестировать бета-версию платформы с функцией просмотра коротких и длинных видео и ведения онлайн-трансляций.

Идея ввести такую фунцию возникла благодаря сервису для создания 10-секундных видео Vine, который был закрыт в 2017 г., поскольку не выдержал конкуренцию с другими соцсетями. Весной американский миллиардер Илон Маск спросил у своих подписчиков, стоит ли ему вернуть Vine. Почти 70% респондентов ответили положительно.

«Если запрет на TikTok, подписанный в начале этого года, вступит в силу, миллионы американцев, возможно, будут искать новые платформы для обмена своими видео – что может привести их в X», – отмечает издание.

По данным источника газеты, летом X также представит приложение для просмотра видео на экранах смарт-телевизоров. В настоящий момент оно находится на этапе разработки.

3 июня соцсеть X официально разрешила публикацию контента для взрослых. Уточняется, что дети младше 18 лет отмеченный контент просмотреть не смогут. Изображения и видео упомянутого характера будут сопровождаться предупреждением о содержании (для этого автор контента должен внести изменения в настройки). Запрещается публиковать контент для взрослых на фотографиях профиля или баннерах.

Роскомнадзор заблокировал Twitter в начале марта 2022 г. по решению Генпрокуратуры от 24 февраля 2022 г. Блокировка осуществлялась на основании ст. 15.3 закона «Об информационных технологиях и защите информации».

24 апреля президент США Джо Байден подписал закон, который запрещает TikTok в США, если его владелец, китайская технологическая компания ByteDance, не продаст бизнес на территории страны в течение 270 дней. Необходимость такой меры американские власти объясняют отсутствием возможности гарантировать безопасность персональных данных американцев.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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