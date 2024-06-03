Соцсеть X разрешила размещать контент для взрослых
Социальная сеть X (бывший Twitter) официально разрешила публикацию контента для взрослых. Об этом сообщается в разделе справочной информации ресурса.
«Вы можете делиться созданными и распространяемыми по обоюдному согласию изображениями наготы или сексуального поведения взрослых при условии, что они надлежащим образом обозначены и не отображаются на видном месте», – говорится в сообщении.
Уточняется, что дети младше 18 лет отмеченный контент просмотреть не смогут. Изображения и видео упомянутого характера будут сопровождаться предупреждением о содержании (для этого автор контента должен внести изменения в настройки).
Соцсеть также запрещает публиковать контент для взрослых на фотографиях профиля или баннерах.
Роскомнадзор (РКН) заблокировал Twitter в начале марта 2022 г. по решению Генпрокуратуры от 24 февраля 2022 г. Блокировка осуществлялась на основании ст. 15.3 закона «Об информационных технологиях и защите информации».
Летом 2023 г. вице-спикер Госдумы от партии «Новые люди» Владислав Даванков обратился к руководителю Роскомнадзора Андрею Липову с просьбой рассмотреть возможность разблокировки сервиса Twitter в России. Тогда он отмечал, что платформа перестала блокировать их аккаунты и понижать их в поисковой выдаче. Зампред комиссии по правовому обеспечению цифровой экономики Ассоциации юристов России Борис Едидин говорил «Ведомостям», что владелец заблокированного сайта должен удалить противоправную информацию, затем направить уведомление в РКН, а ведомство, подтвердив факт удаления, направит обращение операторам связи о возобновлении доступа к сайту.
28 мая в правительстве РФ заявили, что разблокировка в России соцсети X является преждевременной из-за наличия противоправных материалов.