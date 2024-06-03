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Соцсеть X разрешила размещать контент для взрослых

Ведомости

Социальная сеть X (бывший Twitter) официально разрешила публикацию контента для взрослых. Об этом сообщается в разделе справочной информации ресурса.

«Вы можете делиться созданными и распространяемыми по обоюдному согласию изображениями наготы или сексуального поведения взрослых при условии, что они надлежащим образом обозначены и не отображаются на видном месте», – говорится в сообщении.

Уточняется, что дети младше 18 лет отмеченный контент просмотреть не смогут. Изображения и видео упомянутого характера будут сопровождаться предупреждением о содержании (для этого автор контента должен внести изменения в настройки).

Соцсеть также запрещает публиковать контент для взрослых на фотографиях профиля или баннерах.

Роскомнадзор (РКН) заблокировал Twitter в начале марта 2022 г. по решению Генпрокуратуры от 24 февраля 2022 г. Блокировка осуществлялась на основании ст. 15.3 закона «Об информационных технологиях и защите информации».

Летом 2023 г. вице-спикер Госдумы от партии «Новые люди» Владислав Даванков обратился к руководителю Роскомнадзора Андрею Липову с просьбой рассмотреть возможность разблокировки сервиса Twitter в России. Тогда он отмечал, что платформа перестала блокировать их аккаунты и понижать их в поисковой выдаче. Зампред комиссии по правовому обеспечению цифровой экономики Ассоциации юристов России Борис Едидин говорил «Ведомостям», что владелец заблокированного сайта должен удалить противоправную информацию, затем направить уведомление в РКН, а ведомство, подтвердив факт удаления, направит обращение операторам связи о возобновлении доступа к сайту.

28 мая в правительстве РФ заявили, что разблокировка в России соцсети X является преждевременной из-за наличия противоправных материалов.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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