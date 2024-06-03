Соцсеть X разрешила размещать контент для взрослых

Летом 2023 г. вице-спикер Госдумы от партии «Новые люди» Владислав Даванков обратился к руководителю Роскомнадзора Андрею Липову с просьбой рассмотреть возможность разблокировки сервиса Twitter в России. Тогда он отмечал, что платформа перестала блокировать их аккаунты и понижать их в поисковой выдаче. Зампред комиссии по правовому обеспечению цифровой экономики Ассоциации юристов России Борис Едидин говорил «Ведомостям», что владелец заблокированного сайта должен удалить противоправную информацию, затем направить уведомление в РКН, а ведомство, подтвердив факт удаления, направит обращение операторам связи о возобновлении доступа к сайту.