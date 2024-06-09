«Вкусно – и точка» передумала выходить на рынок Абхазии
Российская сеть ресторанов «Вкусно – и точка» не будет выходить на рынок Абхазии, сообщил генеральный директор сети Олег Пароев в интервью «РИА Новости». Он объяснил это риском конфликта в связи с вопросом территориальной принадлежности республики.
«Мы внимательно изучили рынок Абхазии и пришли к выводу, что не будем там открываться. Причин этому несколько: с одной стороны, Абхазия на международной арене считается территорией, принадлежащей Грузии, а там работает франшиза McDonald's, и мы бы не хотели создавать конфликт», – сказал он на ПМЭФе.
Пароев добавил, что выгоднее и проще открыть ресторан сети ближе к границе с Абхазией.
Гендиректор сети добавил, что компания все же рассматривает выход на рынки других стран. Пароев не стал раскрывать конкретные государства, но заверил, что «конкретные планы уже рассматриваются».
В декабре 2022 г. Пароев говорил, что сеть ресторанов быстрого питания «Вкусно – и точка» изучает возможности открыть рестораны в Абхазии, однако правовая коллизия и проблемы с логистикой затрудняют этот процесс. Позже торговый представитель Абхазии в РФ Олег Барциц заявил, что сеть ресторанов быстрого питания «Вкусно – и точка» может появиться в Абхазии в 2023 г., а франшиза уже была приобретена.
«Макдоналдс» закрыл свои рестораны в России в марте 2022 г. 16 мая того же года компания объявила об уходе с российского рынка. В середине мая сеть заведений быстрого питания объявила о продаже 718 ресторанов в России местному лицензиату Александру Говору. Компания оставила за собой возможность выкупить бизнес обратно в течение 15 лет.