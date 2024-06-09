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«Вкусно – и точка» передумала выходить на рынок Абхазии

Ведомости

Российская сеть ресторанов «Вкусно – и точка» не будет выходить на рынок Абхазии, сообщил генеральный директор сети Олег Пароев в интервью «РИА Новости». Он объяснил это риском конфликта в связи с вопросом территориальной принадлежности республики.

«Мы внимательно изучили рынок Абхазии и пришли к выводу, что не будем там открываться. Причин этому несколько: с одной стороны, Абхазия на международной арене считается территорией, принадлежащей Грузии, а там работает франшиза McDonald's, и мы бы не хотели создавать конфликт», – сказал он на ПМЭФе.

Пароев добавил, что выгоднее и проще открыть ресторан сети ближе к границе с Абхазией.

Гендиректор сети добавил, что компания все же рассматривает выход на рынки других стран. Пароев не стал раскрывать конкретные государства, но заверил, что «конкретные планы уже рассматриваются».

В декабре 2022 г. Пароев говорил, что сеть ресторанов быстрого питания «Вкусно – и точка» изучает возможности открыть рестораны в Абхазии, однако правовая коллизия и проблемы с логистикой затрудняют этот процесс. Позже торговый представитель Абхазии в РФ Олег Барциц заявил, что сеть ресторанов быстрого питания «Вкусно – и точка» может появиться в Абхазии в 2023 г., а франшиза уже была приобретена.

«Макдоналдс» закрыл свои рестораны в России в марте 2022 г. 16 мая того же года компания объявила об уходе с российского рынка. В середине мая сеть заведений быстрого питания объявила о продаже 718 ресторанов в России местному лицензиату Александру Говору. Компания оставила за собой возможность выкупить бизнес обратно в течение 15 лет.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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