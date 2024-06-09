«Вкусно – и точка» передумала выходить на рынок Абхазии

«Мы внимательно изучили рынок Абхазии и пришли к выводу, что не будем там открываться. Причин этому несколько: с одной стороны, Абхазия на международной арене считается территорией, принадлежащей Грузии, а там работает франшиза McDonald's, и мы бы не хотели создавать конфликт», – сказал он на ПМЭФе.