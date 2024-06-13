Bloomberg: цены на уран выросли на 233% за пять лет
В публикации отмечается, что цена на уран выросла в три раза больше, чем на золото и медь. Рост демонстрирует масштабы и скорость поворота к ядерной энергии.
Из-за роста цен на уран трейдеры «бешено торгуют» акциями урановых компаний, сообщает Bloomberg. Стоимость горнодобывающих компаний в Канаде выросла более чем на 400% за последние четыре года. Рыночная стоимость компании NexGen составляет почти $4 млрд – сейчас она не продает металлы и не планирует это делать как минимум до 2028 г.
В мае «Ведомости» писали, что «Росатом» до 2030 г. планирует увеличить добычу золота в 24 раза по сравнению с показателями прошлого года. Первый заместитель гендиректора «Атомредметзолота» (АРМЗ; горнорудный дивизион госкорпорации) Алексей Шеметов сообщил, что программа золотодобычи подразумевает несколько направлений, среди которых – развитие месторождений в Якутии. Одно из них – Эльконское месторождение, которое госкорпорация собиралась разрабатывать как урановое.