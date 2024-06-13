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Bloomberg: цены на уран выросли на 233% за пять лет

Ведомости

За последние пять лет стоимость урана выросла на 233%, пишет агентство Bloomberg.

В публикации отмечается, что цена на уран выросла в три раза больше, чем на золото и медь. Рост демонстрирует масштабы и скорость поворота к ядерной энергии.

Из-за роста цен на уран трейдеры «бешено торгуют» акциями урановых компаний, сообщает Bloomberg. Стоимость горнодобывающих компаний в Канаде выросла более чем на 400% за последние четыре года. Рыночная стоимость компании NexGen составляет почти $4 млрд – сейчас она не продает металлы и не планирует это делать как минимум до 2028 г.

В мае «Ведомости» писали, что «Росатом» до 2030 г. планирует увеличить добычу золота в 24 раза по сравнению с показателями прошлого года. Первый заместитель гендиректора «Атомредметзолота» (АРМЗ; горнорудный дивизион госкорпорации) Алексей Шеметов сообщил, что программа золотодобычи подразумевает несколько направлений, среди которых – развитие месторождений в Якутии. Одно из них – Эльконское месторождение, которое госкорпорация собиралась разрабатывать как урановое.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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