Bloomberg: цены на уран выросли на 233% за пять лет

Из-за роста цен на уран трейдеры «бешено торгуют» акциями урановых компаний, сообщает Bloomberg. Стоимость горнодобывающих компаний в Канаде выросла более чем на 400% за последние четыре года. Рыночная стоимость компании NexGen составляет почти $4 млрд – сейчас она не продает металлы и не планирует это делать как минимум до 2028 г.