Лихачев: запрет США на импорт урана не вызовет проблем у России

Он добавил, что запрет компанию «волнует, но не сильно». По его словам, спрос на российский уран в мире постоянно растет. Лихачев выразил мнение, что сейчас важнее говорить о том, как он будет удовлетворен в дружественных странах, где Россия развивает свои технологии.