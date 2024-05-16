Лихачев: запрет США на импорт урана не вызовет проблем у России
«Теоретический запрет» США на импорт российского урана не вызовет проблем у РФ. Такое заявление сделал гендиректор «Росатома» Алексей Лихачев.
«Почему он теоретический? Потому что у него есть куча лазеек, и первые американские компании уже подают заявки на то, чтобы сверх этого запрета или помимо этого запрета организовать себе поставки», – пояснил Лихачев (цитата по «Интерфаксу»).
Он добавил, что запрет компанию «волнует, но не сильно». По его словам, спрос на российский уран в мире постоянно растет. Лихачев выразил мнение, что сейчас важнее говорить о том, как он будет удовлетворен в дружественных странах, где Россия развивает свои технологии.
13 мая президент США Джо Байден подписал закон о запрете на импорт российского урана. В конце апреля инициативу одобрил сенат США вслед за палатой представителей. Запрет будет действовать вплоть до 2040 г. Временные исключения допускаются до 1 января 2028 г.
В мае портал Axios писал, что добиться исключения на импорт урана намерена американская компания по производству ядерного топлива Centrus, у которой заключен контракт с российским экспортером Tenex (входит в «Росатом»). Представитель Centrus заявила, что отказ от запрета «имеет решающее значение не только для Centrus, но и для всей атомной отрасли США».
В Кремле заявили, что ограничение на поставки урана в США некритично для российской атомной отрасли. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал решение американских властей недобросовестной конкуренцией.