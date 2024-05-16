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Лихачев: запрет США на импорт урана не вызовет проблем у России

Ведомости

«Теоретический запрет» США на импорт российского урана не вызовет проблем у РФ. Такое заявление сделал гендиректор «Росатома» Алексей Лихачев.

«Почему он теоретический? Потому что у него есть куча лазеек, и первые американские компании уже подают заявки на то, чтобы сверх этого запрета или помимо этого запрета организовать себе поставки», – пояснил Лихачев (цитата по «Интерфаксу»). 

Он добавил, что запрет компанию «волнует, но не сильно». По его словам, спрос на российский уран в мире постоянно растет. Лихачев выразил мнение, что сейчас важнее говорить о том, как он будет удовлетворен в дружественных странах, где Россия развивает свои технологии.

13 мая президент США Джо Байден подписал закон о запрете на импорт российского урана. В конце апреля инициативу одобрил сенат США вслед за палатой представителей. Запрет будет действовать вплоть до 2040 г. Временные исключения допускаются до 1 января 2028 г.

В мае портал Axios писал, что добиться исключения на импорт урана намерена американская компания по производству ядерного топлива Centrus, у которой заключен контракт с российским экспортером Tenex (входит в «Росатом»). Представитель Centrus заявила, что отказ от запрета «имеет решающее значение не только для Centrus, но и для всей атомной отрасли США».

В Кремле заявили, что ограничение на поставки урана в США некритично для российской атомной отрасли. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал решение американских властей недобросовестной конкуренцией.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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