Сбербанк намерен обанкротить дистрибутора ювелирных изделий Pandora

Pandora объявила о приостановке работы в России в 2022 г. после начала спецоперации. Ее магазины в итоге были переименованы в Panclub и стали мультибрендовыми. По данным «СПАРК-Интерфакса», выручка АО «Панклуб» по итогам 2022 г. составила 3 млрд руб., снизившись на 35% по сравнению с 2021 г. Ритейлер также зафиксировал чистую прибыль в размере 241 млн руб., хотя годом ранее он понес убытки. По данным сайта Panclub, на начало 2024 г. в сеть входило 83 магазина.