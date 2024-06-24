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Сбербанк намерен обанкротить дистрибутора ювелирных изделий Pandora

Ведомости

Сбербанк намерен обратиться в Арбитражный суд с заявлением о признании банкротом АО «Панклуб», которое управляет бывшей сетью магазинов ювелирного ритейлера Pandora в России. Это следует из сообщения на Федресурсе.

29 мая стало известно о двух поданных исках Сбербанка к структурам, связанным с Pandora, о взыскании в общей сложности почти 9 млрд руб. Кредитная организация требует взыскать с кипрской Panclub Enterprises Ltd более 4,5 млрд руб., а с АО «Группа компаний «Связной» - около 4,5 млрд руб. Третьим лицом в обоих исковых заявлениях было указано АО «ПанКлуб», владеющее франшизой ювелирной сети Pandora в России.

Pandora объявила о приостановке работы в России в 2022 г. после начала спецоперации. Ее магазины в итоге были переименованы в Panclub и стали мультибрендовыми. По данным «СПАРК-Интерфакса», выручка АО «Панклуб» по итогам 2022 г. составила 3 млрд руб., снизившись на 35% по сравнению с 2021 г. Ритейлер также зафиксировал чистую прибыль в размере 241 млн руб., хотя годом ранее он понес убытки. По данным сайта Panclub, на начало 2024 г. в сеть входило 83 магазина.

16 января 2024 г. Арбитражный суд Москвы удовлетворил иск АО «Панклуб», которое управляет бывшей сетью магазинов ювелирного ритейлера Pandora в России, к своему единственному акционеру – кипрской Panclub Enterprises Ltd (контролируется «Сбером») на 8,84 млрд руб.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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