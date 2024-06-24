Сбербанк намерен обанкротить дистрибутора ювелирных изделий Pandora
Сбербанк намерен обратиться в Арбитражный суд с заявлением о признании банкротом АО «Панклуб», которое управляет бывшей сетью магазинов ювелирного ритейлера Pandora в России. Это следует из сообщения на Федресурсе.
29 мая стало известно о двух поданных исках Сбербанка к структурам, связанным с Pandora, о взыскании в общей сложности почти 9 млрд руб. Кредитная организация требует взыскать с кипрской Panclub Enterprises Ltd более 4,5 млрд руб., а с АО «Группа компаний «Связной» - около 4,5 млрд руб. Третьим лицом в обоих исковых заявлениях было указано АО «ПанКлуб», владеющее франшизой ювелирной сети Pandora в России.
Pandora объявила о приостановке работы в России в 2022 г. после начала спецоперации. Ее магазины в итоге были переименованы в Panclub и стали мультибрендовыми. По данным «СПАРК-Интерфакса», выручка АО «Панклуб» по итогам 2022 г. составила 3 млрд руб., снизившись на 35% по сравнению с 2021 г. Ритейлер также зафиксировал чистую прибыль в размере 241 млн руб., хотя годом ранее он понес убытки. По данным сайта Panclub, на начало 2024 г. в сеть входило 83 магазина.
16 января 2024 г. Арбитражный суд Москвы удовлетворил иск АО «Панклуб», которое управляет бывшей сетью магазинов ювелирного ритейлера Pandora в России, к своему единственному акционеру – кипрской Panclub Enterprises Ltd (контролируется «Сбером») на 8,84 млрд руб.