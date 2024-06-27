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Forbes: Алекперов возглавил рейтинг богатейших россиян по дивидендному доходу

Ведомости

Основной акционер «Лукойла» Вагит Алекперов вновь возглавил рейтинг богатейших россиян по дивидендному доходу – его дивидендный доход за прошлый год составил порядка 177,4 млрд руб. Об этом пишет Forbes.

Результат Алекперова за прошлый год оказался выше 2022 г. – тогда его дивиденды составили 155,7 млрд руб. Издание отмечает, что «Лукойл» – одна из немногих крупнейших российских компаний, которая платила дивиденды как в 2022, так и в 2023 г.

В апреле Forbes впервые назвал Алекперова богатейшим россиянином. Его состояние за год увеличилось с $20,5 млрд до $28,6 млрд. На втором месте оказался председатель правления ПАО «Новатэк» Леонид Михельсон ($27,4 млрд по оценке Forbes), на третьем – председатель совета директоров НЛМК Владимир Лисин ($26,6 млрд).

5 марта Bloomberg обновил рейтинг самых богатых бизнесменов мира. Тогда в топ-50 попал предприниматель Владимир Потанин с состоянием в $31,4 млрд. По состоянию на 27 июня 2024 г., Потанин занимает 52-е место в «Индексе миллиардеров» (Bloomberg Billionaires Index), его состояние оценивается в $31,7 млрд.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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