Forbes: Алекперов возглавил рейтинг богатейших россиян по дивидендному доходу

Результат Алекперова за прошлый год оказался выше 2022 г. – тогда его дивиденды составили 155,7 млрд руб. Издание отмечает, что «Лукойл» – одна из немногих крупнейших российских компаний, которая платила дивиденды как в 2022, так и в 2023 г.