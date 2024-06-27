Forbes: Алекперов возглавил рейтинг богатейших россиян по дивидендному доходу
Результат Алекперова за прошлый год оказался выше 2022 г. – тогда его дивиденды составили 155,7 млрд руб. Издание отмечает, что «Лукойл» – одна из немногих крупнейших российских компаний, которая платила дивиденды как в 2022, так и в 2023 г.
В апреле Forbes впервые назвал Алекперова богатейшим россиянином. Его состояние за год увеличилось с $20,5 млрд до $28,6 млрд. На втором месте оказался председатель правления ПАО «Новатэк» Леонид Михельсон ($27,4 млрд по оценке Forbes), на третьем – председатель совета директоров НЛМК Владимир Лисин ($26,6 млрд).
5 марта Bloomberg обновил рейтинг самых богатых бизнесменов мира. Тогда в топ-50 попал предприниматель Владимир Потанин с состоянием в $31,4 млрд. По состоянию на 27 июня 2024 г., Потанин занимает 52-е место в «Индексе миллиардеров» (Bloomberg Billionaires Index), его состояние оценивается в $31,7 млрд.