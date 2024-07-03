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Ozon сообщил о сложностях с расчетами в трансграничной торговле

Ведомости

Российские маркетплейсы и зарубежные продавцы столкнулись с проблемой при доставке товаров из Китая из-за проблем с расчетами, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на пресс-службу Ozon и источники на рынке интернет-продаж.

Проблемы связаны с затруднением процедуры внутреннего контроля контрагентов со стороны зарубежных банков (в том числе банков КНР). Кроме того, ситуацию усугубляет и запрет ЕС на использование российского аналога международной системы SWIFT – Системы передачи финансовых сообщений (СПФС).

«Комментарий Ozon последовал в ответ на жалобы селлеров и покупателей в профильных чатах о невозможности заказать дорогую электронику из Китая с доставкой в РФ на Ozon Global – подразделении маркетплейса, занимающегося трансграничной торговлей», – отмечается в материале.

При этом проблемы с доставкой дорогой техники могут быть связаны и с порогом беспошлинного ввоза товаров в Россию. С апреля для частных лиц действует порог беспошлинного ввоза в 200 евро после 1000 евро до этого. Коммерческий директор CDEK.Shopping Роман Хвалюн сообщил газете, что в июне продажи зарубежной электроники сократились на 16% по сравнению с мартом из-за снижения порога беспошлинного ввоза.

24 июня Евросоюз утвердил 14-й пакет санкций против России. Под санкции ЕС попала аналог системы SWIFT – Система передачи финансовых сообщений (СПФС) Банка России. Организациям ЕС, работающим за пределами России, запрещается подключаться к СПФС или ее аналогам, операторам ЕС отныне будет запрещено совершать транзакции с рядом организаций, которые используют эту систему.

В феврале «Ведомости» со ссылкой на источники писали, что китайский Zhejiang Chouzhou Commercial Bank остановил все расчеты с Россией. Банк является основным для российских импортеров. В Кремле заявляли, что правительство России начало работу над проблемой взаиморасчетов с КНР.

«Известия» со ссылкой на источники в бизнес-сообществе 20 июня писали, что шесть региональных китайских банков начали напрямую работать с Россией, прием транзакций в национальных валютах также возобновил Bank of China.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

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