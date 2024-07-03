Ozon сообщил о сложностях с расчетами в трансграничной торговле
Проблемы связаны с затруднением процедуры внутреннего контроля контрагентов со стороны зарубежных банков (в том числе банков КНР). Кроме того, ситуацию усугубляет и запрет ЕС на использование российского аналога международной системы SWIFT – Системы передачи финансовых сообщений (СПФС).
«Комментарий Ozon последовал в ответ на жалобы селлеров и покупателей в профильных чатах о невозможности заказать дорогую электронику из Китая с доставкой в РФ на Ozon Global – подразделении маркетплейса, занимающегося трансграничной торговлей», – отмечается в материале.
При этом проблемы с доставкой дорогой техники могут быть связаны и с порогом беспошлинного ввоза товаров в Россию. С апреля для частных лиц действует порог беспошлинного ввоза в 200 евро после 1000 евро до этого. Коммерческий директор CDEK.Shopping Роман Хвалюн сообщил газете, что в июне продажи зарубежной электроники сократились на 16% по сравнению с мартом из-за снижения порога беспошлинного ввоза.
24 июня Евросоюз утвердил 14-й пакет санкций против России. Под санкции ЕС попала аналог системы SWIFT – Система передачи финансовых сообщений (СПФС) Банка России. Организациям ЕС, работающим за пределами России, запрещается подключаться к СПФС или ее аналогам, операторам ЕС отныне будет запрещено совершать транзакции с рядом организаций, которые используют эту систему.
В феврале «Ведомости» со ссылкой на источники писали, что китайский Zhejiang Chouzhou Commercial Bank остановил все расчеты с Россией. Банк является основным для российских импортеров. В Кремле заявляли, что правительство России начало работу над проблемой взаиморасчетов с КНР.
«Известия» со ссылкой на источники в бизнес-сообществе 20 июня писали, что шесть региональных китайских банков начали напрямую работать с Россией, прием транзакций в национальных валютах также возобновил Bank of China.