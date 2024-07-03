Ozon сообщил о сложностях с расчетами в трансграничной торговле

При этом проблемы с доставкой дорогой техники могут быть связаны и с порогом беспошлинного ввоза товаров в Россию. С апреля для частных лиц действует порог беспошлинного ввоза в 200 евро после 1000 евро до этого. Коммерческий директор CDEK.Shopping Роман Хвалюн сообщил газете, что в июне продажи зарубежной электроники сократились на 16% по сравнению с мартом из-за снижения порога беспошлинного ввоза.