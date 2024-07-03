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Handelsblatt: ЕС может продлить контракт с «Газпромом»

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Власти Евросоюза (ЕС) рассматривают возможность заключения нового контракта с «Газпромом» в связи с истечением сроков договора на поставки топлива между российским энергохолдингом и концерном «Нафтогаз» 31 декабря 2024 г. Об этом сообщила газета Handelsblatt со ссылкой на источники.

Поводом для заключения сделки между ЕС и «Газпромом» может послужить обеспокоенность Австрии, Венгрии, Словакии и Чехии касательно скорого прекращения транзита газа из России через Украину. На этом фоне Евросоюз ищет способы для продления поставок топлива.

Первым вариантом является заключение контракта между компанией «Газпром экспорт» и европейским энергетическим предприятием, которое станет покупать газ на российско-украинской границе. После газ направят в страны ЕС и выплатят «Оператору газотранспортной системы Украины» средства за транзит. Эту возможность потребуется согласовать с Украиной.

В качестве второго варианта рассматривается наращивание газовых поставок из Азербайджана по Трансанатолийскому газопроводу. При этом отмечается, что у Баку не хватает мощностей, чтобы прокачивать через этот путь больше топлива, чем сейчас.

3 июля вице-премьер РФ Александр Новак заявил, что Россия может продолжить поставки газа по территории Украины и после 2024 г., но это зависит, в первую очередь, от желания Киева продолжать транзит.

10 июня Bloomberg со ссылкой на источники сообщило, что европейские чиновники ведут переговоры о сохранении поставок газа по трубопроводу через территорию Украины. По словам собеседников агентства, один из обсуждаемых вариантов заключается в том, чтобы европейские компании покупали и закачивали газ из Азербайджана в российские трубопроводы, идущие в Европу. Такое соглашение позволило бы Европе избежать неловкости, связанной с покупкой российского газа в то время, когда она «пытается сократить доходы Москвы».

Транспортировка российского газа по газотранспортной системе (ГТС) Украины осуществляется в рамках транзитного соглашения, которое подписали в конце декабря 2019 г. «Газпром» и «Нафтогаз». Срок соглашения истекает 31 декабря 2024 г. 4 марта премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил, что страна может продолжить транзит российского газа через свою территорию и после 2024 г. в случае запроса со стороны Евросоюза.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

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