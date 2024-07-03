Handelsblatt: ЕС может продлить контракт с «Газпромом»

10 июня Bloomberg со ссылкой на источники сообщило, что европейские чиновники ведут переговоры о сохранении поставок газа по трубопроводу через территорию Украины. По словам собеседников агентства, один из обсуждаемых вариантов заключается в том, чтобы европейские компании покупали и закачивали газ из Азербайджана в российские трубопроводы, идущие в Европу. Такое соглашение позволило бы Европе избежать неловкости, связанной с покупкой российского газа в то время, когда она «пытается сократить доходы Москвы».