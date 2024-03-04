Шмыгаль назвал условие продолжения транзита газа через Украину после 2024 года
Украина может продолжить транзит российского газа через свою территорию после 2024 г. в случае запроса со стороны Евросоюза. Прямые переговоры с Россией Киев не рассматривает, заявил на пресс-конференции премьер-министр Денис Шмыгаль. Видеотрансляция его выступления велась на канале кабмина в Youtube.
«Если страны ЕС выступят консорциумом или кто-то из европейских партнеров выступит транзитером уже своего газа, то мы готовы предоставлять такую услугу, как и делали до сих пор. Вся инициатива на стороне ЕС», – отметил Шмыгаль. Он также добавил, что если европейские партнеры не будут запрашивать транзит, то Киев будет использовать газотранспортную систему для собственных целей.
3 марта Politico сообщило, что в странах Европы могут вырасти цены на газ, а Евросоюз потеряет около 5% импорта после прекращения в 2024 г. действия транзитного соглашения, по которому российские энергоносители поступают через Украину в ЕС. Издание ссылалось на внутренний документ, который подготовила Еврокомиссия (ЕК).
Брюссель ранее попросил страны ЕС поэтапно отказаться от импорта российского газа к 2027 г. Сейчас блок, как указывает Politico, сократил свою зависимость от Москвы примерно на две трети по сравнению с 2021 г., теперь ЕС должен подготовиться к другому типу сокращения поставок.
4 марта еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон заявила, что ЕК планирует ввести в действие директиву о поэтапном запрете поставок российского сжиженного природного газа (СПГ) в Евросоюз в апреле текущего года. Об этом она сообщила в преддверии заседания Евросовета на уровне министров энергетики. Симсон отметила, что по плану ЕК RePowerEU страны Евросоюза обязаны полностью отказаться от российского газа к 2027 г.