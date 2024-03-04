Шмыгаль назвал условие продолжения транзита газа через Украину после 2024 года

«Если страны ЕС выступят консорциумом или кто-то из европейских партнеров выступит транзитером уже своего газа, то мы готовы предоставлять такую услугу, как и делали до сих пор. Вся инициатива на стороне ЕС», – отметил Шмыгаль. Он также добавил, что если европейские партнеры не будут запрашивать транзит, то Киев будет использовать газотранспортную систему для собственных целей.