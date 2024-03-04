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Политика

Шмыгаль назвал условие продолжения транзита газа через Украину после 2024 года

Ведомости

Украина может продолжить транзит российского газа через свою территорию после 2024 г. в случае запроса со стороны Евросоюза. Прямые переговоры с Россией Киев не рассматривает, заявил на пресс-конференции премьер-министр Денис Шмыгаль. Видеотрансляция его выступления велась на канале кабмина в Youtube.

«Если страны ЕС выступят консорциумом или кто-то из европейских партнеров выступит транзитером уже своего газа, то мы готовы предоставлять такую услугу, как и делали до сих пор. Вся инициатива на стороне ЕС», – отметил Шмыгаль. Он также добавил, что если европейские партнеры не будут запрашивать транзит, то Киев будет использовать газотранспортную систему для собственных целей.

3 марта Politico сообщило, что в странах Европы могут вырасти цены на газ, а Евросоюз потеряет около 5% импорта после прекращения в 2024 г. действия транзитного соглашения, по которому российские энергоносители поступают через Украину в ЕС. Издание ссылалось на внутренний документ, который подготовила Еврокомиссия (ЕК).

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Брюссель ранее попросил страны ЕС поэтапно отказаться от импорта российского газа к 2027 г. Сейчас блок, как указывает Politico, сократил свою зависимость от Москвы примерно на две трети по сравнению с 2021 г., теперь ЕС должен подготовиться к другому типу сокращения поставок.

4 марта еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон заявила, что ЕК планирует ввести в действие директиву о поэтапном запрете поставок российского сжиженного природного газа (СПГ) в Евросоюз в апреле текущего года. Об этом она сообщила в преддверии заседания Евросовета на уровне министров энергетики. Симсон отметила, что по плану ЕК RePowerEU страны Евросоюза обязаны полностью отказаться от российского газа к 2027 г.

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На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

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