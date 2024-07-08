Новак поручил Минэнерго и ФАС России следить за ценами на топливо
Министерство энергетики и Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России должны следить за ценами на топливо на автозаправках, чтобы их рост не превышал уровень инфляции. Соответствующее поручение дал вице-премьер Александр Новак, говорится в сообщении правительства РФ.
Новак в ходе заседания штаба по ситуации на внутреннем рынке нефтепродуктов, в котором принимали участие руководители и представители Минэнерго, ФАС, Минсельхоза, Минфина РФ, РЖД, Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи (СПбМТСБ), поручил «отслеживать цены на топливо на АЗС и баланс маржинальности переработки для недопущения роста цен выше инфляции», говорится в сообщении.
Кроме того, Новак распорядился проконтролировать срок поставок топлива в российские регионы в соответствии с графиком и решить вопрос с обеспеченностью российских нефтяных компаний цистернами.
29 июня стало известно, что правительство России продлило разрешение на экспорт бензина до 31 июля 2024 г. Министр энергетики Сергей Цивилев уточнил, что меры по регулированию экспорта доказали свою эффективность и позволили насытить внутренний рынок, поэтому было принято решение продлить приостановку временного запрета на экспорт бензина.
Запрет на экспорт бензина из России сроком на полгода вступил в силу 1 марта 2024 г. Спустя два месяца он был отменен специальным решением кабмина. Вывозить топливо за рубеж разрешили временно – с середины мая по 30 июня.