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Новак поручил Минэнерго и ФАС России следить за ценами на топливо

Ведомости

Министерство энергетики и Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России должны следить за ценами на топливо на автозаправках, чтобы их рост не превышал уровень инфляции. Соответствующее поручение дал вице-премьер Александр Новак, говорится в сообщении правительства РФ.

Новак в ходе заседания штаба по ситуации на внутреннем рынке нефтепродуктов, в котором принимали участие руководители и представители Минэнерго, ФАС, Минсельхоза, Минфина РФ, РЖД, Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи (СПбМТСБ), поручил «отслеживать цены на топливо на АЗС и баланс маржинальности переработки для недопущения роста цен выше инфляции», говорится в сообщении.

Кроме того, Новак распорядился проконтролировать срок поставок топлива в российские регионы в соответствии с графиком и решить вопрос с обеспеченностью российских нефтяных компаний цистернами.

29 июня стало известно, что правительство России продлило разрешение на экспорт бензина до 31 июля 2024 г. Министр энергетики Сергей Цивилев уточнил, что меры по регулированию экспорта доказали свою эффективность и позволили насытить внутренний рынок, поэтому было принято решение продлить приостановку временного запрета на экспорт бензина.

Запрет на экспорт бензина из России сроком на полгода вступил в силу 1 марта 2024 г. Спустя два месяца он был отменен специальным решением кабмина. Вывозить топливо за рубеж разрешили временно – с середины мая по 30 июня.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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