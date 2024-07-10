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«Аэрофлот» возобновит регулярные рейсы на Гоа с октября

Ведомости

Авиакомпания «Аэрофлот» возобновит регулярные рейсы на Гоа из аэропорта «Шереметьево» с 1 октября, сообщила пресс-служба компании.

«Аэрофлот» уточнил, что продажа билетов уже открыта. Компания задействует лайнеры Airbus A330 с классами «эконом» и «бизнес». Рейсы будут выполняться два раза в неделю. Вылеты из Москвы будут по вторникам и субботам, а обратные рейсы из Гоа – по средам и воскресеньям.

С 25 октября этого года компания планирует добавить пятницу как день вылета из Москвы и субботу для обратного рейса из Гоа. В сообщении пресс-службы компании отмечается, что программа полетов на Гоа реализуется во время туристического сезона: с осени по весну.

В июне Росавиация отчиталась о пассажирообороте российских авиакомпаний за май этого года. По данным агентства, на рейсах по России показатель составил 15 млрд пассажиро-километров (пкм), а на зарубежных – 8,2 млрд. Годовой рост по первой категории составил 0,8%, а по второй – 34%.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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