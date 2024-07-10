«Аэрофлот» возобновит регулярные рейсы на Гоа с октября
«Аэрофлот» уточнил, что продажа билетов уже открыта. Компания задействует лайнеры Airbus A330 с классами «эконом» и «бизнес». Рейсы будут выполняться два раза в неделю. Вылеты из Москвы будут по вторникам и субботам, а обратные рейсы из Гоа – по средам и воскресеньям.
С 25 октября этого года компания планирует добавить пятницу как день вылета из Москвы и субботу для обратного рейса из Гоа. В сообщении пресс-службы компании отмечается, что программа полетов на Гоа реализуется во время туристического сезона: с осени по весну.
В июне Росавиация отчиталась о пассажирообороте российских авиакомпаний за май этого года. По данным агентства, на рейсах по России показатель составил 15 млрд пассажиро-километров (пкм), а на зарубежных – 8,2 млрд. Годовой рост по первой категории составил 0,8%, а по второй – 34%.