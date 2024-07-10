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Новак сообщил о росте числа МСП в России на 4% за год

Ведомости

За год количество малых и средних предприятий в России выросло на 4%. Об этом заявил вице-премьер Александр Новак, сообщает пресс-служба правительства РФ.

По словам Новака, в едином реестре субъектов МСП значатся 6,2 млн субъектов, среди которых более 4 млн – индивидуальные предприниматели, 2,2 млн – юридические лица. За год количество субъектов МСП выросло на 254 000.

«Положительная динамика развития сектора МСП показывает, что он готов к качественному росту», – отметил вице-премьер.

Ежегодное обновление единого реестра произошло 10 июля. В список включают сведения о вновь созданных субъектах МСП, а также исключают информацию о предприятиях, которые прекратили свою деятельность.

9 июля Государственная дума приняла во втором чтении законопроект о снижении отчетной нагрузки на субъекты малого предпринимательства и предприятия микробизнеса. Инициативой предлагается наделить правительство правом утверждать перечень статистических показателей, которые можно будет запросить у бизнеса для статистического учета. Росстат может выступить в роли координатора при работе с таким реестром. При этом сохраняется возможность установления отдельными федеральными законами иного порядка утверждения официальной статистической методологии.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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