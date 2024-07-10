Новак сообщил о росте числа МСП в России на 4% за год

9 июля Государственная дума приняла во втором чтении законопроект о снижении отчетной нагрузки на субъекты малого предпринимательства и предприятия микробизнеса. Инициативой предлагается наделить правительство правом утверждать перечень статистических показателей, которые можно будет запросить у бизнеса для статистического учета. Росстат может выступить в роли координатора при работе с таким реестром. При этом сохраняется возможность установления отдельными федеральными законами иного порядка утверждения официальной статистической методологии.