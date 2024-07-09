ГД поддержала во втором чтении снижение отчетной нагрузки для малого бизнеса

Член комитета Госдумы по малому и среднему предпринимательству Алексей Говырин («Единая Россия») говорил, что проект позволит госорганам получать и пользоваться проверенными подтвержденными данными. При этом работать и своевременно обновляться «эта вся благая цифровая система будет только при условии повсеместного наличия компьютеров и интернета по стране, везде, где зарегистрированы субъекты МСП».