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ГД поддержала во втором чтении снижение отчетной нагрузки для малого бизнеса

Ведомости

Государственная дума приняла во втором чтении законопроект о снижении отчетной нагрузки на субъекты малого предпринимательства и предприятия микробизнеса, следует из думской электронной базы.

Инициативой предлагается наделить правительство правом утверждать перечень статистических показателей, которые можно будет запросить у бизнеса для статистического учета. 

Росстат может выступить в роли координатора при работе с таким реестром, говорится в документе. При этом сохраняется возможность установления отдельными федеральными законами иного порядка утверждения официальной статистической методологии.

Член комитета Госдумы по малому и среднему предпринимательству Алексей Говырин («Единая Россия») говорил, что проект позволит госорганам получать и пользоваться проверенными подтвержденными данными. При этом работать и своевременно обновляться «эта вся благая цифровая система будет только при условии повсеместного наличия компьютеров и интернета по стране, везде, где зарегистрированы субъекты МСП».

Первый зампредседателя комитета Госдумы по экономической политике Надежда Школкина («Единая Россия») заявляла, что на сейчас только в рамках официальной статистики малый бизнес сдает более 150 форм отчетности. Еще более 1000 форм запрашивают федеральные, региональные и муниципальные органы власти.

25 мая вице-премьер Александр Новак сообщил, что количество малых и средних предприятий (МСП) в России превысило рекордные 6,5 млн. Он отмечал, что число самозанятых в РФ достигло 10,2 млн человек, а в 2023 г. число субъектов МСП увеличилось на 5,9% год к году и составило 6,35 млн.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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