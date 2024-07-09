ГД поддержала во втором чтении снижение отчетной нагрузки для малого бизнеса
Государственная дума приняла во втором чтении законопроект о снижении отчетной нагрузки на субъекты малого предпринимательства и предприятия микробизнеса, следует из думской электронной базы.
Инициативой предлагается наделить правительство правом утверждать перечень статистических показателей, которые можно будет запросить у бизнеса для статистического учета.
Росстат может выступить в роли координатора при работе с таким реестром, говорится в документе. При этом сохраняется возможность установления отдельными федеральными законами иного порядка утверждения официальной статистической методологии.
Член комитета Госдумы по малому и среднему предпринимательству Алексей Говырин («Единая Россия») говорил, что проект позволит госорганам получать и пользоваться проверенными подтвержденными данными. При этом работать и своевременно обновляться «эта вся благая цифровая система будет только при условии повсеместного наличия компьютеров и интернета по стране, везде, где зарегистрированы субъекты МСП».
Первый зампредседателя комитета Госдумы по экономической политике Надежда Школкина («Единая Россия») заявляла, что на сейчас только в рамках официальной статистики малый бизнес сдает более 150 форм отчетности. Еще более 1000 форм запрашивают федеральные, региональные и муниципальные органы власти.
25 мая вице-премьер Александр Новак сообщил, что количество малых и средних предприятий (МСП) в России превысило рекордные 6,5 млн. Он отмечал, что число самозанятых в РФ достигло 10,2 млн человек, а в 2023 г. число субъектов МСП увеличилось на 5,9% год к году и составило 6,35 млн.