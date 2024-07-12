«Дочки» Wildberries перешли во владение к СП маркетплейса с ГК Russ
ООО «РВБ» – совместное предприятие Wildberries и ГК Russ – стало единственным владельцем 15 юрлиц, которые ранее на 100% принадлежали ООО «Вайлдберриз» (основное юрлицо маркетплейса), следует из базы данных «СПАРК-Интерфакс». В их числе – ООО «ВБ Алексин» (выручка по РСБУ в 2023 г. – 6,3 млрд руб.), ООО «ВБ Невинномысск» (2,1 млрд руб.), ООО «Вайлдберриз СК» (1,4 млрд руб.), ООО «Василиса» (172 млн руб.), ООО «ВБ Котовск» (30 млн руб.) и т. д.
ООО «РВБ» было зарегистрировано в июле 2024 г. 65% этого юрлица принадлежат ООО «Вайлдберриз» (основное юрлицо маркетплейса), а 35% – ООО «Стинн» (одно из основных юрлиц ГК Russ), указано в «СПАРК-Интерфаксе». В качестве гендиректора компании указан исполнительный директор ГК Russ Роберт Мирзоян. В числе видов деятельности ООО «РВБ» – розничная торговля, деятельность рекламных агентств и т. д.
В июне 2024 г. маркетплейс Wildberries и крупнейший в России оператор наружной рекламы ГК Russ объявили об объединении. Гендиректором будущей объединенной группы компаний станет глава Wildberries Татьяна Бакальчук, а глава группы Russ Роберт Мирзоян – главным исполнительным директором, писали ранее «Ведомости» со ссылкой на двух собеседников, близких к сторонам объединения. Позднее Бакальчук в личном Telegram-канале подтвердила информацию, что возглавит «объединенную компанию».
Первым проектом в рамках объединения ГК Russ и Wildberries станет сервис, который позволит продавцам размещать и оплачивать наружную рекламу в личном кабинете на маркетплейсе, писали ранее «Ведомости». Запуск проекта планируется на осень 2024 г.