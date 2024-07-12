«Дочки» Wildberries перешли во владение к СП маркетплейса с ГК Russ

В июне 2024 г. маркетплейс Wildberries и крупнейший в России оператор наружной рекламы ГК Russ объявили об объединении. Гендиректором будущей объединенной группы компаний станет глава Wildberries Татьяна Бакальчук, а глава группы Russ Роберт Мирзоян – главным исполнительным директором, писали ранее «Ведомости» со ссылкой на двух собеседников, близких к сторонам объединения. Позднее Бакальчук в личном Telegram-канале подтвердила информацию, что возглавит «объединенную компанию».