Boeing объявил о военном сотрудничестве с украинским авиапредприятием «Антонов»

После этого был уволен гендиректор Сергей Бычков. В марте 2023 г. СБУ задержала его по подозрению в препятствовании деятельности ВСУ, сообщало украинское издание «Цензор.нет». По версии властей Украины, руководство «Антонова» в январе – феврале 2022 г. не разрешило нацгвардии возвести инженерно-фортификационные сооружения на территории аэродрома.