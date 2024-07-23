Boeing объявил о военном сотрудничестве с украинским авиапредприятием «Антонов»
Американская корпорация Boeing и украинское авиапредприятие «Антонов» договорились о сотрудничестве в сфере обороны. Об этом сообщает пресс-служба Boeing.
В частности, компании планируют взаимодействовать в рамках проектов обучения, логистической поддержки, ремонта беспилотников ВСУ, включая ScanEagle, а также планируется предоставить «Антонову» инженерную поддержку Boeing.
В американской корпорации отметили, что сотрудничество с украинским авиапредприятием направлено на «поддержку развития и экономического роста Украины». Новое соглашение демонстрирует «постоянные усилия» Boeing по поиску дополнительных возможностей для работы с украинской промышленностью, добавили в компании.
«Антонов» – украинское государственное предприятие по разработке, производству и ремонту самолетов серии «Ан». Ему, в частности, принадлежал самолет «Мрия» – самый большой грузовой самолет в мире, уничтоженный во время боев за аэропорт Гостомель под Киевом в самом начале спецоперации России на Украине.
После этого был уволен гендиректор Сергей Бычков. В марте 2023 г. СБУ задержала его по подозрению в препятствовании деятельности ВСУ, сообщало украинское издание «Цензор.нет». По версии властей Украины, руководство «Антонова» в январе – феврале 2022 г. не разрешило нацгвардии возвести инженерно-фортификационные сооружения на территории аэродрома.