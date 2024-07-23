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Boeing объявил о военном сотрудничестве с украинским авиапредприятием «Антонов»

Ведомости

Американская корпорация Boeing и украинское авиапредприятие «Антонов» договорились о сотрудничестве в сфере обороны. Об этом сообщает пресс-служба Boeing.

В частности, компании планируют взаимодействовать в рамках проектов обучения, логистической поддержки, ремонта беспилотников ВСУ, включая ScanEagle, а также планируется предоставить «Антонову» инженерную поддержку Boeing.

В американской корпорации отметили, что сотрудничество с украинским авиапредприятием направлено на «поддержку развития и экономического роста Украины». Новое соглашение демонстрирует «постоянные усилия» Boeing по поиску дополнительных возможностей для работы с украинской промышленностью, добавили в компании.

«Антонов» – украинское государственное предприятие по разработке, производству и ремонту самолетов серии «Ан». Ему, в частности, принадлежал самолет «Мрия» – самый большой грузовой самолет в мире, уничтоженный во время боев за аэропорт Гостомель под Киевом в самом начале спецоперации России на Украине.

После этого был уволен гендиректор Сергей Бычков. В марте 2023 г. СБУ задержала его по подозрению в препятствовании деятельности ВСУ, сообщало украинское издание «Цензор.нет». По версии властей Украины, руководство «Антонова» в январе – феврале 2022 г. не разрешило нацгвардии возвести инженерно-фортификационные сооружения на территории аэродрома.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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