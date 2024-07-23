Россия видит перспективы роста поставок нефти в КНР через Черное море и Балтику

В апреле стало известно, что поставки нефти из России в Китай выросли на 13% по результатам I квартала 2024 г. в годовом выражении. По итогам января-марта текущего года Россия сохранила первое место среди импортеров нефти в Китай в стоимостном и физическом объемах.