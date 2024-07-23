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Россия видит перспективы роста поставок нефти в КНР через Черное море и Балтику

Ведомости

Россия видит перспективы роста поставок нефти в Китай через порты Черного моря и Балтики, заявил заместитель министра энергетики Сергей Мочальников.

«В условиях полной загрузки трубопроводов в Китай видим перспективы наращивания поставок российской нефти в КНР морским транспортом с отгрузкой в портах Черного и Балтийского морей. Готовы поддержать компании в реализации этой инициативы», – сказал он (цитата по ТАСС).

В апреле стало известно, что поставки нефти из России в Китай выросли на 13% по результатам I квартала 2024 г. в годовом выражении. По итогам января-марта текущего года Россия сохранила первое место среди импортеров нефти в Китай в стоимостном и физическом объемах.

Вице-премьер КНР Дин Сюэсян 23 июля во время заседания российско-китайской межправкомиссии по энергетике заявил, что Китай в первом полугодии 2024 г. нарастил импорт нефти из России, его слова приводит «Прайм». По словам Дина, показатель увеличился на 4,8% по сравнению с прошлым годом.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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