Россия видит перспективы роста поставок нефти в КНР через Черное море и Балтику
Россия видит перспективы роста поставок нефти в Китай через порты Черного моря и Балтики, заявил заместитель министра энергетики Сергей Мочальников.
«В условиях полной загрузки трубопроводов в Китай видим перспективы наращивания поставок российской нефти в КНР морским транспортом с отгрузкой в портах Черного и Балтийского морей. Готовы поддержать компании в реализации этой инициативы», – сказал он (цитата по ТАСС).
В апреле стало известно, что поставки нефти из России в Китай выросли на 13% по результатам I квартала 2024 г. в годовом выражении. По итогам января-марта текущего года Россия сохранила первое место среди импортеров нефти в Китай в стоимостном и физическом объемах.
Вице-премьер КНР Дин Сюэсян 23 июля во время заседания российско-китайской межправкомиссии по энергетике заявил, что Китай в первом полугодии 2024 г. нарастил импорт нефти из России, его слова приводит «Прайм». По словам Дина, показатель увеличился на 4,8% по сравнению с прошлым годом.