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Поставки нефти из России в Китай выросли на 13% в I квартале

Ведомости

Поставки нефти из России в Китай выросли на 13% в I квартале 2024 г. в годовом выражении, пишет ТАСС со ссылкой на данные Главного таможенного управления КНР.

Так, КНР за первые три месяца текущего года импортировала из РФ 28,528 млн т нефти на $13,86 млрд. В стоимостном выражении рост за указанный временной период составил 17,9% год к году.

Кроме того, Россия по итогам января - марта 2024 г. сохранила первое место среди импортеров нефти в Китай в стоимостном и физическом объемах. Второе место заняла Саудовская Аравия, поставившая в КНР 19,8 млн т энергоресурса за $12,1 млрд.

Поставки сжиженного природного газа (СПГ) из России в Китай также увеличилась в I квартале, пишет ТАСС. За январь - март 2024 г. КНР импортировала 1,648 млн т российского СПГ, что на 2% больше, чем годом ранее. РФ занимает четвертое место среди крупнейших поставщиков СПГ в Китай, уступая Австралии (6,3 млн т за $3,6 млрд), Катару (5,2 млн т за $3,1 млрд) и Малайзии (2,3 млн т за $1,15 млрд).

Президент России Владимир Путин в октябре 2023 г. называл энергетику одним из ключевых векторов сотрудничества РФ и Китая. По его словам, взаимодействие России и Китая по этим вопросам становится все более активным и многоплановым. В частности, Москва и Пекин реализуют проекты в нефтегазовом секторе и в сфере мирного атома, а также наблюдается рост поставок российских энергоресурсов в Китай, добавил президент.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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