Поставки нефти из России в Китай выросли на 13% в I квартале
Поставки нефти из России в Китай выросли на 13% в I квартале 2024 г. в годовом выражении, пишет ТАСС со ссылкой на данные Главного таможенного управления КНР.
Так, КНР за первые три месяца текущего года импортировала из РФ 28,528 млн т нефти на $13,86 млрд. В стоимостном выражении рост за указанный временной период составил 17,9% год к году.
Кроме того, Россия по итогам января - марта 2024 г. сохранила первое место среди импортеров нефти в Китай в стоимостном и физическом объемах. Второе место заняла Саудовская Аравия, поставившая в КНР 19,8 млн т энергоресурса за $12,1 млрд.
Поставки сжиженного природного газа (СПГ) из России в Китай также увеличилась в I квартале, пишет ТАСС. За январь - март 2024 г. КНР импортировала 1,648 млн т российского СПГ, что на 2% больше, чем годом ранее. РФ занимает четвертое место среди крупнейших поставщиков СПГ в Китай, уступая Австралии (6,3 млн т за $3,6 млрд), Катару (5,2 млн т за $3,1 млрд) и Малайзии (2,3 млн т за $1,15 млрд).
Президент России Владимир Путин в октябре 2023 г. называл энергетику одним из ключевых векторов сотрудничества РФ и Китая. По его словам, взаимодействие России и Китая по этим вопросам становится все более активным и многоплановым. В частности, Москва и Пекин реализуют проекты в нефтегазовом секторе и в сфере мирного атома, а также наблюдается рост поставок российских энергоресурсов в Китай, добавил президент.