Сечин призвал КНР увеличить прямые инвестиции в российскую энергетику
Россия надеется на увеличение прямых инвестиций Китая в российский энергетический сектор. Об этом заявил ответственный секретарь комиссии при президенте РФ по вопросам стратегии развития ТЭКа и экологической безопасности, главный исполнительный директор «Роснефти» Игорь Сечин.
«Надеемся на увеличение прямых инвестиций Китая в энергетический сектор России, который характеризуется высокой инвестиционной доходностью для инвесторов и отсутствием риска возврата средств на собственный капитал», – сказал он в ходе VI Российско-китайского энергетического бизнес-форума.
Сечин обратил внимание, что в 2023 г. Китай вложил в новые проекты за рубежом рекордную сумму – более $160 млрд. По его словам, китайские инвестиции в российскую энергетику могли бы способствовать укреплению энергетической безопасности и развитию взаимовыгодного сотрудничества между странами, а также создать «существенный синергетический эффект». Как пояснил Сечин, Россия последовательно развивает традиционную энергетику, а Китай за последние годы «превратился из импортера в экспортера капитала».
22 июля состоялось 11-е заседание межправительственной российско-китайской комиссии по инвестиционному сотрудничеству. В ходе встречи вице-премьер Госсовета КНР Дин Сюэсян заявил, что Пекин готов повышать уровень инвестиционного сотрудничества с Москвой. Вице-премьер РФ Денис Мантуров в свою очередь отметил, что в портфеле комиссии сейчас есть более 80 инвестиционных проектов на порядка $200 млрд и он будет расширяться.