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Сечин призвал КНР увеличить прямые инвестиции в российскую энергетику

Ведомости

Россия надеется на увеличение прямых инвестиций Китая в российский энергетический сектор. Об этом заявил ответственный секретарь комиссии при президенте РФ по вопросам стратегии развития ТЭКа и экологической безопасности, главный исполнительный директор «Роснефти» Игорь Сечин.

«Надеемся на увеличение прямых инвестиций Китая в энергетический сектор России, который характеризуется высокой инвестиционной доходностью для инвесторов и отсутствием риска возврата средств на собственный капитал», – сказал он в ходе VI Российско-китайского энергетического бизнес-форума.

Сечин обратил внимание, что в 2023 г. Китай вложил в новые проекты за рубежом рекордную сумму – более $160 млрд. По его словам, китайские инвестиции в российскую энергетику могли бы способствовать укреплению энергетической безопасности и развитию взаимовыгодного сотрудничества между странами, а также создать «существенный синергетический эффект». Как пояснил Сечин, Россия последовательно развивает традиционную энергетику, а Китай за последние годы «превратился из импортера в экспортера капитала».

22 июля состоялось 11-е заседание межправительственной российско-китайской комиссии по инвестиционному сотрудничеству. В ходе встречи вице-премьер Госсовета КНР Дин Сюэсян заявил, что Пекин готов повышать уровень инвестиционного сотрудничества с Москвой. Вице-премьер РФ Денис Мантуров в свою очередь отметил, что в портфеле комиссии сейчас есть более 80 инвестиционных проектов на порядка $200 млрд и он будет расширяться.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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