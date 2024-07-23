Сечин призвал КНР увеличить прямые инвестиции в российскую энергетику

Сечин обратил внимание, что в 2023 г. Китай вложил в новые проекты за рубежом рекордную сумму – более $160 млрд. По его словам, китайские инвестиции в российскую энергетику могли бы способствовать укреплению энергетической безопасности и развитию взаимовыгодного сотрудничества между странами, а также создать «существенный синергетический эффект». Как пояснил Сечин, Россия последовательно развивает традиционную энергетику, а Китай за последние годы «превратился из импортера в экспортера капитала».