Сечин завершил доклад на российско-китайском энергофоруме словами Лао-Цзы

За последние 2,5 года Россия увеличила нефтяной экспорт в КНР, что позволило ей стать главным поставщиком нефти в эту страну, опередив Саудовскую Аравию. В первом полугодии 2024 г. нефтяные поставки России в Китай выросли на 5% и превысили 55 млн т. В свою очередь КНР является крупнейшим покупателем нефти из России. По оценке «Роснефти», с января 2022 г. по июнь 2024 г. экономический эффект для Китая от импорта российской нефти по сравнению с закупками от ближневосточных поставщиков составляет от $14 млрд до $18 млрд.