Сечин завершил доклад на российско-китайском энергофоруме словами Лао-Цзы
Ответственный секретарь комиссии при президенте по вопросам стратегии развития топливно-энергетического комплекса и экологической безопасности, главный исполнительный директор «Роснефти» Игорь Сечин завершил свой доклад на российско-китайском энергетическом форуме словами философа Лао-Цзы.
В заключение выступления Сечин назвал потенциал энергетического сотрудничества России и КНР «огромным» и заявил, что это только начало пути его реализации.
«Как гласит известное китайское изречение – «пусть расцветают все цветы», – сказал он и поблагодарил всех, кто вносит вклад в процветание и развитие России и Китая.
«Завершить свое выступление я хотел бы цитатой выдающегося китайского философа Лао-Цзы: «Лишь тот, кто имеет силу, может давать ее другим», – сказал он.
Сечин в выступлении на форуме подчеркнул, что сотрудничество России и Китая развивается в условиях беспрецедентного внешнего давления. Но все усилия по сдерживанию роста стран приводят к обратному результату. Темпы роста ВВП Китая (5,2% в 2023 г.) и России (3,6% в 2023 г.) опережают страны Запада и среднемировые показатели. Сотрудничество России и Китая в энергетике продолжает развиваться, отметил он.
За последние 2,5 года Россия увеличила нефтяной экспорт в КНР, что позволило ей стать главным поставщиком нефти в эту страну, опередив Саудовскую Аравию. В первом полугодии 2024 г. нефтяные поставки России в Китай выросли на 5% и превысили 55 млн т. В свою очередь КНР является крупнейшим покупателем нефти из России. По оценке «Роснефти», с января 2022 г. по июнь 2024 г. экономический эффект для Китая от импорта российской нефти по сравнению с закупками от ближневосточных поставщиков составляет от $14 млрд до $18 млрд.