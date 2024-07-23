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Сечин завершил доклад на российско-китайском энергофоруме словами Лао-Цзы

Ведомости

Ответственный секретарь комиссии при президенте по вопросам стратегии развития топливно-энергетического комплекса и экологической безопасности, главный исполнительный директор «Роснефти» Игорь Сечин завершил свой доклад на российско-китайском энергетическом форуме словами философа Лао-Цзы.

В заключение выступления Сечин назвал потенциал энергетического сотрудничества России и КНР «огромным» и заявил, что это только начало пути его реализации. 

«Как гласит известное китайское изречение – «пусть расцветают все цветы», – сказал он и поблагодарил всех, кто вносит вклад в процветание и развитие России и Китая.

«Завершить свое выступление я хотел бы цитатой выдающегося китайского философа Лао-Цзы: «Лишь тот, кто имеет силу, может давать ее другим», – сказал он.

Сечин в выступлении на форуме подчеркнул, что сотрудничество России и Китая развивается в условиях беспрецедентного внешнего давления. Но все усилия по сдерживанию роста стран приводят к обратному результату. Темпы роста ВВП Китая (5,2% в 2023 г.) и России (3,6% в 2023 г.) опережают страны Запада и среднемировые показатели. Сотрудничество России и Китая в энергетике продолжает развиваться, отметил он.

За последние 2,5 года Россия увеличила нефтяной экспорт в КНР, что позволило ей стать главным поставщиком нефти в эту страну, опередив Саудовскую Аравию. В первом полугодии 2024 г. нефтяные поставки России в Китай выросли на 5% и превысили 55 млн т. В свою очередь КНР является крупнейшим покупателем нефти из России. По оценке «Роснефти», с января 2022 г. по июнь 2024 г. экономический эффект для Китая от импорта российской нефти по сравнению с закупками от ближневосточных поставщиков составляет от $14 млрд до $18 млрд.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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