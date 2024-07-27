Глава DNS предупредил Бакальчук о риске потери Wildberries
Wildberries и крупнейший в России оператор наружной рекламы ГК Russ объявили об объединении 18 июня. «Ведомости» сообщали, что гендиректором будущей объединенной группы компаний станет глава WB Татьяна Бакальчук, а глава группы Russ Роберт Мирзоян займет должность главного исполнительного директора. В июле Wildberries и ГК Russ зарегистрировали совместное предприятие (СП) – ООО «РВБ». В СП 65% принадлежит ООО «Вайлдберриз» (основное юрлицо маркетплейса), а 35% – ООО «Стинн» (одно из основных юрлиц ГК Russ).
Алексеев напомнил, что Forbes оценил в феврале 2024 г. состояние Бакальчук, «а соответственно, WB», в $7,2 млрд. Компанию, по мнению предпринимателя, при выходе на IPO оценили бы как минимум в $10 млрд.
«Если все это произойдет, точнее допроизойдет то, что осталось. То Татьяна Бакальчук не просто подарит 35% от 10-миллиардного (в $!) бизнеса за 7 млн руб., но и может вовсе потерять контроль над WB», – написал сооснователь DNS.
Он пояснил, что новая компания зарегистрирована по юридическому адресу группы Russ. Доля Russ в ООО «РВБ» составляет «именно 35%, и это на 1,7% больше одной трети».
«Это сильные позиции в корпоративных войнах и сместить Роберта Мирзояна будет трудно…», – добавил Алексеев.
Кроме того, непонятно, что может дать WB объединение с Russ, считает предприниматель. В ООО «Стинн» уже передано 27 дочерних юридических лиц от ООО «Вайлдберриз» – это организации, «на которых записана логистика WB и некоторые структурные подразделения». Это основа бизнеса WB, а у «Вайлдберриз» останутся только права на торговые знаки и сайт, отметил Алексеев.
Супруг основательницы компании Владислав Бакальчук заявил в июле, что его жена «ушла из дома» и «связалась с непонятной компанией», которая «под видом объединения изымает бизнес, выводит активы». Бакальчук на этом фоне говорила, что сообщения о рейдерском захвате Wildberries не соответствуют действительности. Ее мужу в компании принадлежит 1%.