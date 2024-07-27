Глава DNS предупредил Бакальчук о риске потери Wildberries

Кроме того, непонятно, что может дать WB объединение с Russ, считает предприниматель. В ООО «Стинн» уже передано 27 дочерних юридических лиц от ООО «Вайлдберриз» – это организации, «на которых записана логистика WB и некоторые структурные подразделения». Это основа бизнеса WB, а у «Вайлдберриз» останутся только права на торговые знаки и сайт, отметил Алексеев.