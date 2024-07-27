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Глава DNS предупредил Бакальчук о риске потери Wildberries

Ведомости

Татьяна Бакальчук после завершения объединения Wildberries и группы Russ «подарит» долю от 10-миллиардного бизнеса за 7 млн руб., а также может вовсе потерять бизнес, заявил в своем Telegram-канале совладелец и генеральный директор сети DNS Дмитрий Алексеев.

Wildberries и крупнейший в России оператор наружной рекламы ГК Russ объявили об объединении 18 июня. «Ведомости» сообщали, что гендиректором будущей объединенной группы компаний станет глава WB Татьяна Бакальчук, а глава группы Russ Роберт Мирзоян займет должность главного исполнительного директора. В июле Wildberries и ГК Russ зарегистрировали совместное предприятие (СП) – ООО «РВБ». В СП 65% принадлежит ООО «Вайлдберриз» (основное юрлицо маркетплейса), а 35% – ООО «Стинн» (одно из основных юрлиц ГК Russ).

Алексеев напомнил, что Forbes оценил в феврале 2024 г. состояние Бакальчук, «а соответственно, WB», в $7,2 млрд. Компанию, по мнению предпринимателя, при выходе на IPO оценили бы как минимум в $10 млрд. 

«Если все это произойдет, точнее допроизойдет то, что осталось. То Татьяна Бакальчук не просто подарит 35% от 10-миллиардного (в $!) бизнеса за 7 млн руб., но и может вовсе потерять контроль над WB», – написал сооснователь DNS.

Он пояснил, что новая компания зарегистрирована по юридическому адресу группы Russ. Доля Russ в ООО «РВБ» составляет «именно 35%, и это на 1,7% больше одной трети». 

«Это сильные позиции в корпоративных войнах и сместить Роберта Мирзояна будет трудно…», – добавил Алексеев.

Кроме того, непонятно, что может дать WB объединение с Russ, считает предприниматель. В ООО «Стинн» уже передано 27 дочерних юридических лиц от ООО «Вайлдберриз» – это организации, «на которых записана логистика WB и некоторые структурные подразделения». Это основа бизнеса WB, а у «Вайлдберриз» останутся только права на торговые знаки и сайт, отметил Алексеев.

Супруг основательницы компании Владислав Бакальчук заявил в июле, что его жена «ушла из дома» и «связалась с непонятной компанией», которая «под видом объединения изымает бизнес, выводит активы». Бакальчук на этом фоне говорила, что сообщения о рейдерском захвате Wildberries не соответствуют действительности. Ее мужу в компании принадлежит 1%.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

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