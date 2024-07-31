Газета
Телеграм
Подкаст
/ Инвестиции

Nvidia потеряла уже $750 млрд капитализации за последние шесть недель

Ведомости

Американская компания по производству компьютерных чипов Nvidia потеряла уже $750 млрд рыночной стоимости за последние шесть недель. Стоимость ее акций снизилась на 7% по итогам торговой сессии 30 июля, сообщает Financial Times.

По информации издания, акции производителя микросхем из Кремниевой долины упали более чем на 20% с тех пор, как в прошлом месяце он ненадолго стал самой дорогой публичной компанией в мире.

В преддверии отчета Microsoft о доходах трейдеры были обеспокоены тем, что ожидания по прибыли для компаний, занимающихся ИИ, слишком высоки и что капитальные затраты намного опережают доходы. Акции Microsoft упали в ходе закрытых торгов после объявления о том, что рост облачных технологий замедляется, поскольку спрос на ИИ превышает возможности компании.

«Мы наблюдаем отток денег из крупных технологических компаний, в основном, я думаю, потому, что они добились невероятного роста, и это, конечно, привело к небольшим распродажам», – сказал исполнительный директор Futurum Group Дэниел Ньюман.

В начале июня 2024 г. стало известно о том, что Nvidia стала первой в истории компанией по производству компьютерных чипов, рыночная капитализация которой достигла $3 трлн, обогнав Apple и уступая только Microsoft. Последний раз Nvidia стоила больше, чем Apple, в 2002 г., за пять лет до выхода первого iPhone. В то время обе компании стоили менее $10 млрд каждая.

Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — главные деловые новости на ваш email

Подписаться на рассылку

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных