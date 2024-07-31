Nvidia потеряла уже $750 млрд капитализации за последние шесть недель
Американская компания по производству компьютерных чипов Nvidia потеряла уже $750 млрд рыночной стоимости за последние шесть недель. Стоимость ее акций снизилась на 7% по итогам торговой сессии 30 июля, сообщает Financial Times.
По информации издания, акции производителя микросхем из Кремниевой долины упали более чем на 20% с тех пор, как в прошлом месяце он ненадолго стал самой дорогой публичной компанией в мире.
В преддверии отчета Microsoft о доходах трейдеры были обеспокоены тем, что ожидания по прибыли для компаний, занимающихся ИИ, слишком высоки и что капитальные затраты намного опережают доходы. Акции Microsoft упали в ходе закрытых торгов после объявления о том, что рост облачных технологий замедляется, поскольку спрос на ИИ превышает возможности компании.
«Мы наблюдаем отток денег из крупных технологических компаний, в основном, я думаю, потому, что они добились невероятного роста, и это, конечно, привело к небольшим распродажам», – сказал исполнительный директор Futurum Group Дэниел Ньюман.
В начале июня 2024 г. стало известно о том, что Nvidia стала первой в истории компанией по производству компьютерных чипов, рыночная капитализация которой достигла $3 трлн, обогнав Apple и уступая только Microsoft. Последний раз Nvidia стоила больше, чем Apple, в 2002 г., за пять лет до выхода первого iPhone. В то время обе компании стоили менее $10 млрд каждая.