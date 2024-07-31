Nvidia потеряла уже $750 млрд капитализации за последние шесть недель

В начале июня 2024 г. стало известно о том, что Nvidia стала первой в истории компанией по производству компьютерных чипов, рыночная капитализация которой достигла $3 трлн, обогнав Apple и уступая только Microsoft. Последний раз Nvidia стоила больше, чем Apple, в 2002 г., за пять лет до выхода первого iPhone. В то время обе компании стоили менее $10 млрд каждая.