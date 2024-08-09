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Муж Бакальчук пытается приостановить сделку с Wildberries через Роспатент

Ведомости

Сооснователь маркетплейса Wildberries Владислав Бакальчук пытается помешать сделке по объединению площадки с ГК Russ через Роспатент, сообщает «Коммерсантъ».

Издание ознакомилось с письмом юридической фирмы IQ Technology на имя главы Роспатента Юрия Зубова. Юристы представляют интересы Бакальчука. В документе Роспатент просят проверять заявления от ООО «Вайлдберриз» о передаче прав на товарные знаки на соответствие законодательству. Речь идет о 29 объектах интеллектуальной собственности компании, в их числе – основной домен маркетплейса и права на программу для автоматизации работы курьеров.

Wildberries и крупнейший в России оператор наружной рекламы ГК Russ объявили об объединении 18 июня. «Ведомости» сообщали, что гендиректором будущей объединенной группы компаний станет Татьяна Бакальчук, а глава группы Russ Роберт Мирзоян займет должность главного исполнительного директора. В июле Wildberries и ГК Russ зарегистрировали совместное предприятие (СП) – ООО «РВБ». В СП 65% принадлежит ООО «Вайлдберриз» (основное юрлицо маркетплейса), а 35% – ООО «Стинн» (одно из основных юрлиц ГК Russ).

Тогда же «Ведомости» узнали, что Бакальчук нанял юристов для оспаривания передачи доменных имен, связанных с ООО «Вайлдбериз», новой компании ООО «РВБ». Он владеет 1% маркетплейса. Совладелец и управляющий партнер юридического агентства IQ Technology Александр Логунов подтвердил, что представляет интересы Бакальчука.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

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