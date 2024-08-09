Муж Бакальчук пытается приостановить сделку с Wildberries через Роспатент
Сооснователь маркетплейса Wildberries Владислав Бакальчук пытается помешать сделке по объединению площадки с ГК Russ через Роспатент, сообщает «Коммерсантъ».
Издание ознакомилось с письмом юридической фирмы IQ Technology на имя главы Роспатента Юрия Зубова. Юристы представляют интересы Бакальчука. В документе Роспатент просят проверять заявления от ООО «Вайлдберриз» о передаче прав на товарные знаки на соответствие законодательству. Речь идет о 29 объектах интеллектуальной собственности компании, в их числе – основной домен маркетплейса и права на программу для автоматизации работы курьеров.
Wildberries и крупнейший в России оператор наружной рекламы ГК Russ объявили об объединении 18 июня. «Ведомости» сообщали, что гендиректором будущей объединенной группы компаний станет Татьяна Бакальчук, а глава группы Russ Роберт Мирзоян займет должность главного исполнительного директора. В июле Wildberries и ГК Russ зарегистрировали совместное предприятие (СП) – ООО «РВБ». В СП 65% принадлежит ООО «Вайлдберриз» (основное юрлицо маркетплейса), а 35% – ООО «Стинн» (одно из основных юрлиц ГК Russ).
Тогда же «Ведомости» узнали, что Бакальчук нанял юристов для оспаривания передачи доменных имен, связанных с ООО «Вайлдбериз», новой компании ООО «РВБ». Он владеет 1% маркетплейса. Совладелец и управляющий партнер юридического агентства IQ Technology Александр Логунов подтвердил, что представляет интересы Бакальчука.