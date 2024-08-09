Муж Бакальчук пытается приостановить сделку с Wildberries через Роспатент

Издание ознакомилось с письмом юридической фирмы IQ Technology на имя главы Роспатента Юрия Зубова. Юристы представляют интересы Бакальчука. В документе Роспатент просят проверять заявления от ООО «Вайлдберриз» о передаче прав на товарные знаки на соответствие законодательству. Речь идет о 29 объектах интеллектуальной собственности компании, в их числе – основной домен маркетплейса и права на программу для автоматизации работы курьеров.