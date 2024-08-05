Wildberries передала обязательства перед продавцами компании РВБ
Wildberries опубликовала новую оферту для продавцов, согласно которой обязанности перед ними передаются компании РВБ – объединенной компании маркетплейса и оператора наружной рекламы ГК Russ. Документ вступил в силу 5 августа.
«... принимая настоящую оферту, <…> вы выражаете согласие (одобрение) на то, что ООО "Вайлдберриз" <…> 5 августа 2024 г. передало все права и обязанности по ранее заключенному вами договору о реализации товаров на сайте wildberries в пользу нового оператора сайта ООО "РВБ"», – говорится в тексте оферты.
Отмечается также, что Wildberries передаст РВБ всю необходимую информацию по договорам с продавцами, включая персональные данные.
Wildberries и крупнейший в России оператор наружной рекламы ГК Russ объявили об объединении 18 июня. «Ведомости» сообщали, что гендиректором будущей объединенной группы компаний станет Татьяна Бакальчук, а глава группы Russ Роберт Мирзоян займет должность главного исполнительного директора. В июле Wildberries и ГК Russ зарегистрировали совместное предприятие (СП) – ООО «РВБ». В СП 65% принадлежит ООО «Вайлдберриз» (основное юрлицо маркетплейса), а 35% – ООО «Стинн» (одно из основных юрлиц ГК Russ).
В июле стало известно, что совладелец маркетплейса Wildberries Владислав Бакальчук (владеет 1%) нанял юристов для оспаривания передачи доменных имен, связанных с ООО «Вайлдбериз», новой компании ООО «РВБ». Об этом «Ведомостям» рассказал источник, близкий к совладельцу Wildberries, и подтвердил сам Бакальчук.