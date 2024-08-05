Wildberries передала обязательства перед продавцами компании РВБ

«... принимая настоящую оферту, <…> вы выражаете согласие (одобрение) на то, что ООО "Вайлдберриз" <…> 5 августа 2024 г. передало все права и обязанности по ранее заключенному вами договору о реализации товаров на сайте wildberries в пользу нового оператора сайта ООО "РВБ"», – говорится в тексте оферты.