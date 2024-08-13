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Около 25% прибыли Leroy Merlin в 2023 году пришлось на Россию

Ведомости

По итогам 2023 г. 25% прибыли французской сети строительных магазинов Leroy Merlin пришлось на российский рынок. Об этом пишет Le Figaro со ссылкой на AFP, которое ознакомилось с финансовой документацией группы Adeo.

Получение прибыли компания пояснила тем, что смогла передать бизнес местному руководству только в конце 2023 г. Чистая прибыль от деятельности в РФ составила 287,4 млн евро, то есть четверть от общей прибыли Adeo за 2023 г. (1,143 млрд евро). На Россию также пришлось 25% от всего объема продаж – 6,1 млрд евро.

В конце марта 2023 г. Adeo сообщила о планах передать бизнес принадлежащей ей Leroy Merlin в России местному менеджменту. Представитель ритейлера в разговоре с «Ведомостями» уточнил, что активы отдадут локальному менеджменту в лице текущего совета директоров компании. В марте этого года «Леруа Мерлен» сменил название российского юрлица с «Леруа Мерлен Восток» на «Ле Монлид».

В конце июня ТАСС со ссылкой на ритейлера сообщил, что «Леруа Мерлен» будет переименована в «Лемана Про». В пресс-службе компании подчеркнули, что смена бренда не повлияет на работу магазинов в России, никаких организационных изменений и сокращений не планируется. Первые магазины с новым названием появятся до конца 2024 г. Завершить ребрендинг полностью планируется в 2025 г.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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