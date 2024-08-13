Около 25% прибыли Leroy Merlin в 2023 году пришлось на Россию

В конце июня ТАСС со ссылкой на ритейлера сообщил, что «Леруа Мерлен» будет переименована в «Лемана Про». В пресс-службе компании подчеркнули, что смена бренда не повлияет на работу магазинов в России, никаких организационных изменений и сокращений не планируется. Первые магазины с новым названием появятся до конца 2024 г. Завершить ребрендинг полностью планируется в 2025 г.