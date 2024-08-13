Около 25% прибыли Leroy Merlin в 2023 году пришлось на Россию
По итогам 2023 г. 25% прибыли французской сети строительных магазинов Leroy Merlin пришлось на российский рынок. Об этом пишет Le Figaro со ссылкой на AFP, которое ознакомилось с финансовой документацией группы Adeo.
Получение прибыли компания пояснила тем, что смогла передать бизнес местному руководству только в конце 2023 г. Чистая прибыль от деятельности в РФ составила 287,4 млн евро, то есть четверть от общей прибыли Adeo за 2023 г. (1,143 млрд евро). На Россию также пришлось 25% от всего объема продаж – 6,1 млрд евро.
В конце марта 2023 г. Adeo сообщила о планах передать бизнес принадлежащей ей Leroy Merlin в России местному менеджменту. Представитель ритейлера в разговоре с «Ведомостями» уточнил, что активы отдадут локальному менеджменту в лице текущего совета директоров компании. В марте этого года «Леруа Мерлен» сменил название российского юрлица с «Леруа Мерлен Восток» на «Ле Монлид».
В конце июня ТАСС со ссылкой на ритейлера сообщил, что «Леруа Мерлен» будет переименована в «Лемана Про». В пресс-службе компании подчеркнули, что смена бренда не повлияет на работу магазинов в России, никаких организационных изменений и сокращений не планируется. Первые магазины с новым названием появятся до конца 2024 г. Завершить ребрендинг полностью планируется в 2025 г.