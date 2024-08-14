Минэнерго предложило доработать механизм отбора проектов модернизации ТЭС
Министерство энергетики России предложило доработать механизм отбора проектов модернизации ТЭС к конкурсу, который запланирован на ноябрь этого года. Соответствующий проект постановления опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.
«Минэнерго предлагает увеличить предельные величины затрат мероприятия по модернизации в среднем в 2,9 раза без повышения предельной минимальной величины затрат», – говорится в сообщении ведомства. В пресс-службе добавили, что данный подход обеспечит инвестиционную привлекательность механизма и сохранит при этом стимулы к конкуренции и снижению стоимости.
Уточняется, что для проектов с вводом в 2023-2030 гг. квота на газотурбинное оборудование составит 1000 МВт. Ведомство также предлагает увеличить количество отбираемых проектов по модернизации, которые предполагают перевод на парогазовый цикл производства электроэнергии.
В мае Минэнерго России разработало новые условия конкурса на строительство 700 МВт в Сибири. До 2028 г. на эти цели может дополнительно потребоваться не менее 412 млрд руб. Такое решение ведомство приняло после того, как на первом отборе все необходимые мощности не оказались востребованными.