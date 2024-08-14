Минэнерго предложило доработать механизм отбора проектов модернизации ТЭС

В мае Минэнерго России разработало новые условия конкурса на строительство 700 МВт в Сибири. До 2028 г. на эти цели может дополнительно потребоваться не менее 412 млрд руб. Такое решение ведомство приняло после того, как на первом отборе все необходимые мощности не оказались востребованными.