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Минэнерго предложило доработать механизм отбора проектов модернизации ТЭС

Ведомости

Министерство энергетики России предложило доработать механизм отбора проектов модернизации ТЭС к конкурсу, который запланирован на ноябрь этого года. Соответствующий проект постановления опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

«Минэнерго предлагает увеличить предельные величины затрат мероприятия по модернизации в среднем в 2,9 раза без повышения предельной минимальной величины затрат», – говорится в сообщении ведомства. В пресс-службе добавили, что данный подход обеспечит инвестиционную привлекательность механизма и сохранит при этом стимулы к конкуренции и снижению стоимости.

Уточняется, что для проектов с вводом в 2023-2030 гг. квота на газотурбинное оборудование составит 1000 МВт. Ведомство также предлагает увеличить количество отбираемых проектов по модернизации, которые предполагают перевод на парогазовый цикл производства электроэнергии.

В мае Минэнерго России разработало новые условия конкурса на строительство 700 МВт в Сибири. До 2028 г. на эти цели может дополнительно потребоваться не менее 412 млрд руб. Такое решение ведомство приняло после того, как на первом отборе все необходимые мощности не оказались востребованными.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

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