«Магнит» запускает франшизу основных торговых форматов
«Запуск новой модели бизнеса позволит компании ускорить развитие сети, а партнерам, помимо стабильного дохода, даст возможность выйти на новый уровень развития своего бизнеса при поддержке одного из лидеров российского ритейла», – говорится в сообщении.
Сейчас ритейлер ведет переговоры с потенциальными франчайзи. «Магнит» предлагает партнерам сотрудничество по модели обратной франшизы, которая предусматривает передачу франчайзи прав на использование бренда и бизнес-модели ритейлера, уточняет пресс-служба. Франчайзи выступают в роли агентов по реализации товаров ритейлера и отвечают за операционное управление магазинами, получая «поддержку и экспертное сопровождение на всех этапах ведения бизнеса».
Первые франчайзинговые магазины под брендами «Магнита» могут открыться осенью 2024 г. «По франчайзинговой модели мы сможем выйти в регионы, где "Магнит" пока не представлен. Для развития нового направления в компании была сформирована отдельная команда», – заявил генеральный директор сети Евгений Случевский.
По его словам, о большом потенциале франшизы свидетельствует «количество запросов от предпринимателей и компаний, которые мы получали задолго до запуска».
В портфель «Магнита» входят ультрамалые магазины «Магнит рядом», дрогери «Магнит косметик», магазины «Магнит у дома» – ключевого формата ритейлера, «Магнит у дома плюс» и киоски «Магнит GO». Далее ритейлер намерен запустить франшизу «жестких» дискаунтеров В1.
«Магнит» – второй по обороту ритейлер в стране после X5 Group («Перекресток», «Пятерочка», «Чижик»). Компанию основал Сергей Галицкий. В 2018 г. он продал 29,1% акций структурам ВТБ, а те, в свою очередь, в течение последующих нескольких лет постепенно продавали пакет инвестиционной компании Marathon Group. В 2023 г. его совокупная выручка выросла на 8,2% до 2,54 трлн руб.
7 августа АО «Тандер» – структура сети «Магнит» – закрыла сделку по приобретению доли 33,01% в дальневосточном ритейлере «Самбери». В группу «Самбери» входит около 300 магазинов, в том числе 31 гипермаркет «Самбери», 42 супермаркета «Самбери» и «Самбери-экспресс», а также 82 минимаркета «Раз Два» и 136 дискаунтеров «Близкий».