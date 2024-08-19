«Магнит» запускает франшизу основных торговых форматов

«Магнит» – второй по обороту ритейлер в стране после X5 Group («Перекресток», «Пятерочка», «Чижик»). Компанию основал Сергей Галицкий. В 2018 г. он продал 29,1% акций структурам ВТБ, а те, в свою очередь, в течение последующих нескольких лет постепенно продавали пакет инвестиционной компании Marathon Group. В 2023 г. его совокупная выручка выросла на 8,2% до 2,54 трлн руб.