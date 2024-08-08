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«Магнит» закрыл сделку по покупке 33% дальневосточной сети «Самбери»

«Самбери» – крупнейший ритейлер на Дальнем Востоке по числу магазинов и выручке
Ведомости

АО «Тандер» – структура сети «Магнит» – стала владельцем доли 33,01% в дальневосточном ритейлере «Самбери», следует из данных ЕГРЮЛ.

Сделка с собственником сети ООО «ДВ Невада» была закрыта 7 августа.

В октябре 2023 г. «Ведомости» со ссылкой на пресс-службу «Магнита» писали, что сеть купит долю в 33,01% в крупнейшей дальневосточной сети супермаркетов «Самбери». Закрыть сделку планировалось летом 2024 г. 

«Самбери» – крупнейший ритейлер на Дальнем Востоке по числу магазинов и выручке. В группу «Самбери» входит около 300 магазин, в том числе 31 гипермаркет «Самбери», 42 супермаркета «Самбери» и «Самбери-экспресс», а также 82 минимаркета «Раз Два» и 136 дискаунтеров «Близкий». 

Торговые точки представлены более чем в 50 населенных пунктах Приморского края, Хабаровского края, Еврейской АО и Амурской области. 

«Магнит» – второй по обороту ритейлер в стране после X5 Group («Перекресток», «Пятерочка», «Чижик»). Компанию основал Сергей Галицкий. В 2018 г. он продал 29,1% акций структурам ВТБ, а те, в свою очередь, в течение последующих нескольких лет постепенно продавали пакет инвестиционной компании Marathon Group. В 2023 г. его совокупная выручка выросла на 8,2% до 2,54 трлн руб.

Гендиректор «Infolne-аналитики» Михаил Бурмистров говорил «Ведомостям», что за последние годы «Самбери» купила несколько региональных сетей и получила ряд привлекательных локаций. Он отмечал, что выход на Дальний Восток через покупку безоговорочного лидера в регионе «Самбери» выглядит оправданным и соответствует стратегии развития «Магнита».

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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