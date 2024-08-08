«Магнит» закрыл сделку по покупке 33% дальневосточной сети «Самбери»«Самбери» – крупнейший ритейлер на Дальнем Востоке по числу магазинов и выручке
АО «Тандер» – структура сети «Магнит» – стала владельцем доли 33,01% в дальневосточном ритейлере «Самбери», следует из данных ЕГРЮЛ.
Сделка с собственником сети ООО «ДВ Невада» была закрыта 7 августа.
В октябре 2023 г. «Ведомости» со ссылкой на пресс-службу «Магнита» писали, что сеть купит долю в 33,01% в крупнейшей дальневосточной сети супермаркетов «Самбери». Закрыть сделку планировалось летом 2024 г.
«Самбери» – крупнейший ритейлер на Дальнем Востоке по числу магазинов и выручке. В группу «Самбери» входит около 300 магазин, в том числе 31 гипермаркет «Самбери», 42 супермаркета «Самбери» и «Самбери-экспресс», а также 82 минимаркета «Раз Два» и 136 дискаунтеров «Близкий».
Торговые точки представлены более чем в 50 населенных пунктах Приморского края, Хабаровского края, Еврейской АО и Амурской области.
«Магнит» – второй по обороту ритейлер в стране после X5 Group («Перекресток», «Пятерочка», «Чижик»). Компанию основал Сергей Галицкий. В 2018 г. он продал 29,1% акций структурам ВТБ, а те, в свою очередь, в течение последующих нескольких лет постепенно продавали пакет инвестиционной компании Marathon Group. В 2023 г. его совокупная выручка выросла на 8,2% до 2,54 трлн руб.
Гендиректор «Infolne-аналитики» Михаил Бурмистров говорил «Ведомостям», что за последние годы «Самбери» купила несколько региональных сетей и получила ряд привлекательных локаций. Он отмечал, что выход на Дальний Восток через покупку безоговорочного лидера в регионе «Самбери» выглядит оправданным и соответствует стратегии развития «Магнита».