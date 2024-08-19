ФАС возбудила дело против «дочки» «Лукойла» из-за цен на бензин

«При уменьшении биржевых цен на этот вид топлива в период с апреля по июнь 2024 г. компания не осуществляла снижение розничных цен, более того, наблюдалось их увеличение. Таким образом, ООО "Лукойл-Уралнефтепродукт" устанавливало наиболее высокие розничные цены на бензин в сравнении с другими хозсубъектами», – говорится в сообщении.