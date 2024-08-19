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ФАС возбудила дело против «дочки» «Лукойла» из-за цен на бензин

Ведомости

Удмуртское управление Федеральной антимонопольной службы (ФАС) России возбудило дело в отношении компании «Лукойл-Уралнефтепродукт» за установление монопольно высокой цены на бензин. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Служба выявила в действиях компании признаки нарушения, которые выражаются в установлении экономически необоснованных розничных цен на бензин Аи-92 и Аи-95.

«При уменьшении биржевых цен на этот вид топлива в период с апреля по июнь 2024 г. компания не осуществляла снижение розничных цен, более того, наблюдалось их увеличение. Таким образом, ООО "Лукойл-Уралнефтепродукт" устанавливало наиболее высокие розничные цены на бензин в сравнении с другими хозсубъектами», – говорится в сообщении.

Если вина «Лукойл-Уралнефтепродукта» будет установлена, компании грозит штраф или выдача предписания о перечислении полученного дохода в федеральный бюджет, добавили в ФАС.

14 августа правительство России продлило ограничение на экспорт бензина до 31 декабря 2024 г. Исключением будут поставки в рамках международных межправительственных соглашений (включая страны ЕАЭС). Под ограничение также не попадет топливо, вывозимое для оказания международной гумпомощи или гражданами для личного пользования.

1 марта в России начал действовать запрет на экспорт бензина сроком на полгода на фоне роста цен на внутреннем рынке. Спустя два месяца ограничение было отменено специальным решением кабмина. Вывозить топливо за рубеж разрешили «временно» – с середины мая по июнь, потом разрешение было продлено до 31 июля.

В середине июля биржевая цена бензина АИ-92 превысила 57 000 руб. за тонну впервые с октября 2023 г. Бензин марки АИ-95 по итогам торгов подорожал в европейской части России, достигнув 73 138 руб./т (+1%).

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

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