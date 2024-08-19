Boeing авиакомпании Smartavia отстранен от полетов после инцидента в Сочи
Самолет Boeing 737-800 авиакомпании Smartavia отстранен от полетов после инцидента в аэропорту Сочи, расследованием которого занялась Росавиация. Об этом сообщил пресс-секретарь Федерального агентства воздушного транспорта Артем Кореняко.
Инцидент с воздушным судном, выполнявшим регулярный рейс из Санкт-Петербурга в Сочи, произошел 18 августа около 14.00 мск.
«При посадке в аэропорту Сочи самолет Boeing 737-800 авиакомпании Smartavia коснулся искусственной взлетно-посадочной полосы нижней задней частью фюзеляжа. <…> Воздушное судно отстранено от выполнения полетов для оценки технического состояния», – написал Кореняко в своем Telegram-канале.
По данным перевозчика, которые привел пресс-секретарь, на борту самолета находились 196 человек: семь членов экипажа и 189 пассажиров. Они не пострадали.
В октябре прошлого года самолет авиакомпании Smartavia выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы во время посадки в Перми. Об этом сообщала пресс-служба Центрального межрегионального следственного управления на транспорте (МСУТ) СК России. Находившиеся на борту 186 пассажиров не пострадали, самолет также не получил повреждений. Предварительной причиной случившегося назывались неблагоприятные погодные условия.