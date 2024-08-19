Boeing авиакомпании Smartavia отстранен от полетов после инцидента в Сочи

В октябре прошлого года самолет авиакомпании Smartavia выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы во время посадки в Перми. Об этом сообщала пресс-служба Центрального межрегионального следственного управления на транспорте (МСУТ) СК России. Находившиеся на борту 186 пассажиров не пострадали, самолет также не получил повреждений. Предварительной причиной случившегося назывались неблагоприятные погодные условия.