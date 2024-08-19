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Boeing авиакомпании Smartavia отстранен от полетов после инцидента в Сочи

Ведомости

Самолет Boeing 737-800 авиакомпании Smartavia отстранен от полетов после инцидента в аэропорту Сочи, расследованием которого занялась Росавиация. Об этом сообщил пресс-секретарь Федерального агентства воздушного транспорта Артем Кореняко.

Инцидент с воздушным судном, выполнявшим регулярный рейс из Санкт-Петербурга в Сочи, произошел 18 августа около 14.00 мск.

«При посадке в аэропорту Сочи самолет Boeing 737-800 авиакомпании Smartavia коснулся искусственной взлетно-посадочной полосы нижней задней частью фюзеляжа. <…> Воздушное судно отстранено от выполнения полетов для оценки технического состояния», – написал Кореняко в своем Telegram-канале.

По данным перевозчика, которые привел пресс-секретарь, на борту самолета находились 196 человек: семь членов экипажа и 189 пассажиров. Они не пострадали.

В октябре прошлого года самолет авиакомпании Smartavia выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы во время посадки в Перми. Об этом сообщала пресс-служба Центрального межрегионального следственного управления на транспорте (МСУТ) СК России. Находившиеся на борту 186 пассажиров не пострадали, самолет также не получил повреждений. Предварительной причиной случившегося назывались неблагоприятные погодные условия.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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