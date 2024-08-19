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«Почта России» подтвердила ограничение работы своей германской «дочки»

Ведомости

«Почта России» признала «ограничения в работе дочерней почтовой компании» RusPost GmbH, не уточнив их суть, но заверив, что клиенты от этого не пострадают. Об этом со ссылкой на пресс-службу компании пишут «Коммерсантъ» и «Интерфакс».

«Ограничения в работе дочерней почтовой компании не затронут интересы клиентов "Почты России". Доставка отправлений из-за рубежа идет в обычном режиме», – цитирует агентство заявление компании.

13 августа главное таможенное управление Германии сообщило об обысках в двух компаниях в Берлине по подозрению в нарушении экономических санкций. Их названия не уточнялись, но Tagesspiegel со ссылкой на «Радио Берлина и Бранденбурга» сообщало, что одна из компаний – RusPost Gmb. Активы компаний были заморожены. 

В ноябре 2023 г. «Ведомости» писали, что Федеральное казначейство подготовило предварительные итоги аудита «Почты России», согласно которому «размер негативного влияния на финансовый результат в 2022 г.» был оценен в 24,5 млрд руб., что сопоставимо с убытком группы в 30,4 млрд руб. Глава комитета по информтехнологиям Госдумы и член совета директоров «Почты» Александр Хинштейн позже пояснил, что на прямые убытки компании повлияли санкции и международная ситуация, а недополученная прибыль связана с «неэффективным» использованием имущества.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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