«Почта России» подтвердила ограничение работы своей германской «дочки»

В ноябре 2023 г. «Ведомости» писали, что Федеральное казначейство подготовило предварительные итоги аудита «Почты России», согласно которому «размер негативного влияния на финансовый результат в 2022 г.» был оценен в 24,5 млрд руб., что сопоставимо с убытком группы в 30,4 млрд руб. Глава комитета по информтехнологиям Госдумы и член совета директоров «Почты» Александр Хинштейн позже пояснил, что на прямые убытки компании повлияли санкции и международная ситуация, а недополученная прибыль связана с «неэффективным» использованием имущества.