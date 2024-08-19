«Почта России» подтвердила ограничение работы своей германской «дочки»
«Ограничения в работе дочерней почтовой компании не затронут интересы клиентов "Почты России". Доставка отправлений из-за рубежа идет в обычном режиме», – цитирует агентство заявление компании.
13 августа главное таможенное управление Германии сообщило об обысках в двух компаниях в Берлине по подозрению в нарушении экономических санкций. Их названия не уточнялись, но Tagesspiegel со ссылкой на «Радио Берлина и Бранденбурга» сообщало, что одна из компаний – RusPost Gmb. Активы компаний были заморожены.
В ноябре 2023 г. «Ведомости» писали, что Федеральное казначейство подготовило предварительные итоги аудита «Почты России», согласно которому «размер негативного влияния на финансовый результат в 2022 г.» был оценен в 24,5 млрд руб., что сопоставимо с убытком группы в 30,4 млрд руб. Глава комитета по информтехнологиям Госдумы и член совета директоров «Почты» Александр Хинштейн позже пояснил, что на прямые убытки компании повлияли санкции и международная ситуация, а недополученная прибыль связана с «неэффективным» использованием имущества.