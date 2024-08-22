«Арктик СПГ – 2» перенес сроки строительства третьей линии завода

Запуск в эксплуатацию третьей линии планировался в 2026 г. Собеседник издания уточнил, что теперь ее запуск сдвигается на 2028 г. По его словам, сейчас принято решение свести работы в Центре строительства крупнотоннажных морских сооружений «до минимально необходимых». В таком режиме центр будет функционировать до конца 2025 г. – начала 2026 г., после чего «вернется к полномасштабной деятельности».