«Арктик СПГ – 2» перенес сроки строительства третьей линии завода
Запуск в эксплуатацию третьей линии планировался в 2026 г. Собеседник издания уточнил, что теперь ее запуск сдвигается на 2028 г. По его словам, сейчас принято решение свести работы в Центре строительства крупнотоннажных морских сооружений «до минимально необходимых». В таком режиме центр будет функционировать до конца 2025 г. – начала 2026 г., после чего «вернется к полномасштабной деятельности».
Второй источник подтвердил планы приостановить активную фазу работ по строительству третьей линии проекта и модулей минимум на год. Он добавил, что запуск третьей линии сдвинется примерно на 2028 г.
Высвободившихся рабочих перенаправят на другие строительные площадки – месторождение Утреннее и судоверфь «Звезда», которая строит танкеры Arc7 для «Арктик СПГ – 2». По данным собеседников издания, на изменение сроков строительства линии повлияли сложности с доступом к необходимому оборудованию и нехватка танкеров, способных обеспечить вывоз СПГ с проекта.
17 августа Bloomberg со ссылкой на данные отслеживания судов сообщил, что к месту строительства завода «Арктик СПГ – 2» отбуксировали вторую производственную линию.
«Новатэк» работает над проектом несмотря на западные энергетические санкции. США ввели ограничения против завода в 2023 г. В июне текущего года Евросоюз также запретил инвестиции для завершения проектов «Арктик СПГ – 2» и «Мурманск СПГ». По данным агентства, санкции помешали доставке танкеров ледового класса, необходимых для экспорта СПГ.
«Арктик СПГ – 2» – второй крупнотоннажный завод «Новатэка», с 2017 г. работает «Ямал СПГ». Проект предусматривает строительство на Гыданском полуострове в ЯНАО трех линий по сжижению газа мощностью 6,6 млн т в год каждая. Президент России Владимир Путин запустил первую очередь в июле 2023 г. Запуск второй очереди «Арктик СПГ – 2» запланирован на 2024 г., третьей – на 2026 г. Стоимость проекта оценивалась более чем в $21 млрд.