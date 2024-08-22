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«Арктик СПГ – 2» перенес сроки строительства третьей линии завода

Ведомости

Проект российского производителя газа «Новатэк» «Арктик СПГ – 2» перенес сроки строительства третьей линии завода мощностью 6,6 млн т сжиженного природного газа (СПГ) в год. Об этом сообщил РБК со ссылкой на источники, знакомые с ходом реализации проекта.

Запуск в эксплуатацию третьей линии планировался в 2026 г. Собеседник издания уточнил, что теперь ее запуск сдвигается на 2028 г. По его словам, сейчас принято решение свести работы в Центре строительства крупнотоннажных морских сооружений «до минимально необходимых». В таком режиме центр будет функционировать до конца 2025 г. – начала 2026 г., после чего «вернется к полномасштабной деятельности».

Второй источник подтвердил планы приостановить активную фазу работ по строительству третьей линии проекта и модулей минимум на год. Он добавил, что запуск третьей линии сдвинется примерно на 2028 г.

Высвободившихся рабочих перенаправят на другие строительные площадки – месторождение Утреннее и судоверфь «Звезда», которая строит танкеры Arc7 для «Арктик СПГ – 2». По данным собеседников издания, на изменение сроков строительства линии повлияли сложности с доступом к необходимому оборудованию и нехватка танкеров, способных обеспечить вывоз СПГ с проекта.

17 августа Bloomberg со ссылкой на данные отслеживания судов сообщил, что к месту строительства завода «Арктик СПГ – 2» отбуксировали вторую производственную линию.

«Новатэк» работает над проектом несмотря на западные энергетические санкции. США ввели ограничения против завода в 2023 г. В июне текущего года Евросоюз также запретил инвестиции для завершения проектов «Арктик СПГ – 2» и «Мурманск СПГ». По данным агентства, санкции помешали доставке танкеров ледового класса, необходимых для экспорта СПГ.

«Арктик СПГ – 2» – второй крупнотоннажный завод «Новатэка», с 2017 г. работает «Ямал СПГ». Проект предусматривает строительство на Гыданском полуострове в ЯНАО трех линий по сжижению газа мощностью 6,6 млн т в год каждая. Президент России Владимир Путин запустил первую очередь в июле 2023 г. Запуск второй очереди «Арктик СПГ – 2» запланирован на 2024 г., третьей – на 2026 г. Стоимость проекта оценивалась более чем в $21 млрд.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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