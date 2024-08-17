Bloomberg узнал о доставке второй производственной линии для «Арктик СПГ – 2»
К месту строительства завода «Арктик СПГ 2» отбуксировали вторую производственную линию, платформа с ней покинула стройплощадку недалеко от Мурманска, совершив «трехнедельное путешествие», пишет Bloomberg со ссылкой на данные отслеживания судов.
Российский производитель газа «Новатэк» работает над проектом «Арктик СПГ 2» несмотря на западные энергетические санкции, отмечает агентство. США ввели ограничения против завода в 2023 г. В июне текущего года Евросоюз также запретил инвестиции для завершения проектов «Арктик СПГ – 2» и «Мурманск СПГ».
По данным Bloomberg, ограничения помешали доставке танкеров ледового класса, необходимых для экспорта СПГ. Из-за санкций поставки были задержаны «на месяцы».
«Но спутниковые снимки показывают, что два судна недавно покинули завод, что говорит о том, что России удалось обойти ограничения с помощью теневого флота», – говорится в материале.
«Арктик СПГ – 2» – второй крупнотоннажный завод «Новатэка», с 2017 г. работает «Ямал СПГ». Проект предусматривает строительство на Гыданском полуострове в ЯНАО трех линий по сжижению газа мощностью 6,6 млн т в год каждая. Президент России Владимир Путин запустил первую очередь в июле 2023 г. Запуск второй очереди «Арктик СПГ – 2» запланирован на 2024 г., а третьей – на 2026 г. Стоимость проекта оценивалась более чем в $21 млрд.
В ноябре 2023 г. минфин США ввел санкции против «Арктик СПГ – 2». В декабре Reuters сообщило, что «Новатэк» отправил своим клиентам уведомления о форс-мажоре в отношении будущих поставок СПГ с проекта. В частности, проинформированы были китайские Shenergy Group и Zheijang Energy, а также испанская Repsol.
В июне стало известно, что китайская Wison New Energies вышла из проекта. Компания занималась строительством модулей для «Арктик СПГ – 2».